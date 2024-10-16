"Обговорили можливості ураження в глибині РФ": Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Британії

Про це він повідомив у telegram.

Зазначається, що під час розмови український головнокомандувач проінформував британського колегу про актуальну стратегічну обстановку на визначених ділянках фронту.

Також лідери обговорили можливості ураження військових об’єктів РФ в оперативній та стратегічній глибині. За словами Сирського, британська сторона опрацьовує власні пропозиції в рамках практичної реалізації Плану перемоги.

"Постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва", - заявив Сирський.

За його словами, він також звернув увагу британського колеги на порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, невибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів.