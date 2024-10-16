"Обговорили можливості ураження в глибині РФ": Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Британії
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном
Про це він повідомив у telegram.
Зазначається, що під час розмови український головнокомандувач проінформував британського колегу про актуальну стратегічну обстановку на визначених ділянках фронту.
Також лідери обговорили можливості ураження військових об’єктів РФ в оперативній та стратегічній глибині. За словами Сирського, британська сторона опрацьовує власні пропозиції в рамках практичної реалізації Плану перемоги.
"Постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва", - заявив Сирський.
За його словами, він також звернув увагу британського колеги на порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, невибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів.
- Напередодні Олександр Сирський відзначив позитивну динаміку ураження та знищення ворожих цілей ударними дронами за підсумками вересня.
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