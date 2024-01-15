Оборонні заводи в Польщі нарощують виробництво на тлі війни в Україні, – Rzeczpospolitа
Оборонні заводи в Польщі працюють у три зміни, тобто фактично цілодобово. Інвестиційний бум в ОПК спричинений повномасштабною агресією РФ проти України
Про це пише Rzeczpospolitа.
Завод Łucznik у Радомі планує за рік виготовити 100 тис. рушниць і готується до будівництва нових цехів.
"До війни в Україні таке оголошення звучало б як фантастика. Сьогодні воно викликає довіру завдяки інвестиціям і технологічній модернізації, які видно неозброєним оком", – зазначає видання.
Збройовий гігант Huta Stalowa Wola, який випускає гаубиці Krab та міномети Rak, перед повномасштабним російським вторгненням в Україну завершив план із модернізації вартістю десятки мільйонів злотих, але, як виявилося, їх було недостатньо.
"Huta дали два роки, щоби подвоїти виробництво. Для цього ми викупили у китайського інвестора величезний цех, який колись належав Huta, і найняли персонал. Також підготовлено нову територію, а інвестиції оцінюються у сотні мільйонів злотих", – сказав керівник підприємства Ян Шведо.
Польський автобусний завод Autosan почав виробляти бронемашини Waran 4x4.
Найбільший у Європі виробник тротилу компанія Nitro-Chem з Бидгоща теж збільшує виробництво.
"Сьогодні ми виробляємо тротил у три зміни, 24 години на добу", – сказав керівник підприємства Домінік Савицький.
- Про плани Польщі розбудувати найбільшу сухопутну армію Європи повідомлялося ще в березі 2023 року.
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