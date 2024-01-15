Оборонні заводи в Польщі нарощують виробництво на тлі війни в Україні, – Rzeczpospolitа

Про це пише Rzeczpospolitа.

Завод Łucznik у Радомі планує за рік виготовити 100 тис. рушниць і готується до будівництва нових цехів.

"До війни в Україні таке оголошення звучало б як фантастика. Сьогодні воно викликає довіру завдяки інвестиціям і технологічній модернізації, які видно неозброєним оком", – зазначає видання.

Збройовий гігант Huta Stalowa Wola, який випускає гаубиці Krab та міномети Rak, перед повномасштабним російським вторгненням в Україну завершив план із модернізації вартістю десятки мільйонів злотих, але, як виявилося, їх було недостатньо.

"Huta дали два роки, щоби подвоїти виробництво. Для цього ми викупили у китайського інвестора величезний цех, який колись належав Huta, і найняли персонал. Також підготовлено нову територію, а інвестиції оцінюються у сотні мільйонів злотих", – сказав керівник підприємства Ян Шведо.

Польський автобусний завод Autosan почав виробляти бронемашини Waran 4x4.

Найбільший у Європі виробник тротилу компанія Nitro-Chem з Бидгоща теж збільшує виробництво.

"Сьогодні ми виробляємо тротил у три зміни, 24 години на добу", – сказав керівник підприємства Домінік Савицький.