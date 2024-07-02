"Обов'язки в розрізі брюссельських інтересів": Пєсков прокоментував візит Орбана до Києва
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував поїздку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України
Про це повідомляє Interfax.ru.
Зокрема Пєсков заявив, що Будапешт не контактував з Москвою перед візитом прем'єра Орбана до Києва.
Він заявив, що у Кремлі нічого не очікують від цього візиту.
"Зрозуміло, що Угорщина, яка почала головувати в цьому періоді в ЄС, зрозуміло, повинна виконувати свої функції. Тому в даному випадку, я думаю, тут превалюватимуть обов'язки у розрізі брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів", - сказав Пєсков.
Водночас речник російського диктатора зазначив, що Орбан "добре відомий як політик, який дуже жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни".
- 2 липня до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.
- 2 липня Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Зеленським запропонував "подумати про зупинення вогню", нібито для пришвидшення переговорів з РФ.
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