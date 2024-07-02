"Обов'язки в розрізі брюссельських інтересів": Пєсков прокоментував візит Орбана до Києва

Про це повідомляє Interfax.ru.

Зокрема Пєсков заявив, що Будапешт не контактував з Москвою перед візитом прем'єра Орбана до Києва.

Він заявив, що у Кремлі нічого не очікують від цього візиту.

"Зрозуміло, що Угорщина, яка почала головувати в цьому періоді в ЄС, зрозуміло, повинна виконувати свої функції. Тому в даному випадку, я думаю, тут превалюватимуть обов'язки у розрізі брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів", - сказав Пєсков.

Водночас речник російського диктатора зазначив, що Орбан "добре відомий як політик, який дуже жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни".