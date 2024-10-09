Очільник MI5 Маккаллум: спецслужби РФ залучають кримінальників, щоб створити хаос на вулицях Британії та Європи

Про це заявив голова британської служби контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум, передає "Радіо Свобода".

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Європи вислали понад 750 російських дипломатів, багато з яких, як він заявив, були шпигунами. Він вважає, що це послабило можливості російських спецслужб, які тепер змушені звертатися до представників кримінальних кіл і громадян третіх країн для здійснення "підпалів, саботажу й багато чого іншого".

Водночас Маккаллум наголосив, що російські спецслужби не відмовилися від своєї "місії створення хаосу".

Він не уточнив, які саме акції він має на увазі, проте останнім часом влада Британії та інших європейських держав повідомляла про кілька ймовірних диверсій, скоєних на замовлення російської влади, і розкриття кількох змов, спрямованих на організацію диверсій.

Російська влада відкидає звинувачення в організації диверсій у Британії й інших країнах Європи, стверджуючи, що Лондон намагається "розганяти антиросійську істерію".

Маккаллум заявив, що британським спецслужбам і поліції з 2022 року вдалося розкрити 20 змов, організованих за підтримки Ірану. Йшлося, зокрема, про підготовку замахів. Спецслужби Китаю, за його словами, займаються головним чином промисловим і науковим шпигунством.

За словами голови МІ-5, поєднання погроз, пов’язаних із тероризмом, і погроз із боку державних розвідувальних структур інших країн означає, що у його спецслужби – "неймовірно складна робота".