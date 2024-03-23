Очільник Моссаду прилетів до Катару для обговорення перемир'я і звільнення заручників у Газі

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що Барнеа зустрівся з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, прем’єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані та головою розвідки Єгипту Аббасом Камелем.

У п'ятницю відбувся наступний раунд переговорів про звільнення заручників. Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що в переговорах є прогрес, але прориву поки що немає.

За даними 12-го каналу, США чинять тиск на посередників - Єгипет і Катар - з метою прискорення переговорів.

У четвер в Каїрі держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з міністрами закордонних справ Єгипту, Йорданії, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб обговорити ідеї щодо майбутнього Гази. На зустрічі також був присутній високопосадовець Організації визволення Палестини - міжнародно визнаного органу, що представляє палестинський народ.

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Окрім майбутнього регіону, міністри обговорили перемир'я і зусилля з доставлення термінової гуманітарної допомоги в Газу наземним, повітряним і морським шляхами, а також зусилля з вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав.

Під час попередньої зустрічі з Блінкеном президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сіссі наголосив на необхідності негайного припинення вогню і застеріг від "небезпечних наслідків" запланованого Ізраїлем наступу проти ХАМАСу в Рафаху.

Обидві сторони знову заявили про своє неприйняття примусового переміщення жителів Гази і погодилися з важливістю вжиття всіх необхідних заходів для забезпечення надходження гуманітарної допомоги в Газу.