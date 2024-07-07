Очільник МЗС Британії здійснив свій перший візит на новій посаді до Німеччини

Про це повідомило міністерство закордонних справ Німеччини у соцмережі X.

Зазначається, що під час візиту до Берліна Леммі провів зустріч зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Серед іншого міністри обговорювали зміцнення європейської опори НАТО, а також організацію більш ефективної підтримки України.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході і зазначили, що план президента США Джо Байдена – "єдиний вихід з глухого кута війни".

"Настав час перезавантажити наші відносини з європейськими друзями та союзниками. Саме тому я перебуваю в Німеччині з першим візитом на посаді міністра закордонних справ. Разом з Анналеною Бербок ми будемо протистояти спільним загрозам та підтримувати Україну", - зазначив Леммі.

Крім того, він опублікував фото, на якій вони разом з Бербок дивляться матч збірної Англії на Євро-2024, що відбувся у Німеччині.