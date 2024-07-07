Очільник МЗС Британії здійснив свій перший візит на новій посаді до Німеччини
У суботу, 6 липня, новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі приїхав до Німеччини із першим офіційним візитом на новій посаді
Про це повідомило міністерство закордонних справ Німеччини у соцмережі X.
Зазначається, що під час візиту до Берліна Леммі провів зустріч зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Серед іншого міністри обговорювали зміцнення європейської опори НАТО, а також організацію більш ефективної підтримки України.
Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході і зазначили, що план президента США Джо Байдена – "єдиний вихід з глухого кута війни".
"Настав час перезавантажити наші відносини з європейськими друзями та союзниками. Саме тому я перебуваю в Німеччині з першим візитом на посаді міністра закордонних справ. Разом з Анналеною Бербок ми будемо протистояти спільним загрозам та підтримувати Україну", - зазначив Леммі.
Крім того, він опублікував фото, на якій вони разом з Бербок дивляться матч збірної Англії на Євро-2024, що відбувся у Німеччині.
- Нагадаємо, 5 липня Ріші Сунак пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та очільника Консервативної партії. У Букінгемському палаці підтвердили його відставку, а після аудієнції в короля Чарльза ІІІ Британія офіційно отримала нового прем'єра - Кіра Стармера. Сьогодні ж у Сполученому Королівстві призначено уряд, зокрема нових глав міноборони, МЗС та МВС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе