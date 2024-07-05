Букінгемський палац підтвердив відставку Сунака з посади прем'єра Британії
У п'ятницю, 5 липня, Ріші Сунак пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та очільника Консервативної партії
Про це він написав у Х.
"Цій роботі я віддався повністю. Але ви надіслали чітке повідомлення, і лише ваше судження має значення. Це важкий день, але я залишаю цю посаду з честю бути прем’єр-міністром найкращої країни у світі", - написав Сунак після поразки у парламентських виборах Британії.
У промові експрем'єр також зазначив, що Британія зміцнила своє становище у світі, відновивши відносини з союзниками й нагадав про керівництво глобальними зусиллями на підтримку України.
"Усім консервативним кандидатам і активістам, які невтомно працювали, але безуспішно. Мені шкода, що ми не змогли виконати те, на що заслуговували ваші зусилля. Мені боляче думати, скільки хороших колег, які зробили великий внесок у свої громади та нашу країну, тепер більше не будуть засідати в Палаті громад. Я дякую їм за наполегливу роботу та службу. Після цього я піду з поста лідера партії", - оголосив Сунак.
Букінгемський палац підтвердив відставку Сунака з поста прем'єр-міністра, після чого останній покинув Букінгемський палац, передає BBC.
У заяві палацу йдеться: "Сьогодні вранці шановний член парламенту Ріші Сунак мав аудієнцію у короля та подав у відставку з посади прем’єр-міністра та першого лорда казначейства, яку його величність милостиво прийняв".
- Голова Лейбористської партії Кір Стармер, який лідирує у парламентських виборах у Великій Британії, зробив свою першу офіційну заяву після оприлюднення екзитполів.
- Ріші Сунак визнав свою поразку у парламентських виборах Великої Британії й привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою до оголошення офіційних результатів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.41 Купівля 40.41Продаж 40.92
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.31
- Актуальне
- Важливе