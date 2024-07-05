Букінгемський палац підтвердив відставку Сунака з посади прем'єра Британії

Про це він написав у Х.

"Цій роботі я віддався повністю. Але ви надіслали чітке повідомлення, і лише ваше судження має значення. Це важкий день, але я залишаю цю посаду з честю бути прем’єр-міністром найкращої країни у світі", - написав Сунак після поразки у парламентських виборах Британії.

У промові експрем'єр також зазначив, що Британія зміцнила своє становище у світі, відновивши відносини з союзниками й нагадав про керівництво глобальними зусиллями на підтримку України.

"Усім консервативним кандидатам і активістам, які невтомно працювали, але безуспішно. Мені шкода, що ми не змогли виконати те, на що заслуговували ваші зусилля. Мені боляче думати, скільки хороших колег, які зробили великий внесок у свої громади та нашу країну, тепер більше не будуть засідати в Палаті громад. Я дякую їм за наполегливу роботу та службу. Після цього я піду з поста лідера партії", - оголосив Сунак.

Букінгемський палац підтвердив відставку Сунака з поста прем'єр-міністра, після чого останній покинув Букінгемський палац, передає BBC.

У заяві палацу йдеться: "Сьогодні вранці шановний член парламенту Ріші Сунак мав аудієнцію у короля та подав у відставку з посади прем’єр-міністра та першого лорда казначейства, яку його величність милостиво прийняв".