Очільник МЗС Латвії Каріньш подав у відставку через скандал зі спецрейсами

Про це повідолмяє Delfi.

Після своєї зустрічі з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею Каріньш оголосив про те, що йде у відставку. Він додав, що залишить посаду 10 квітня, адже сейм країни може призначити нового очільника міністерства закордонних справ 11 квітня.

Сіліня зазначила, що вирішивши залишити посаду очільника МЗС, Каріньш "повів себе як порядний західний політик". Згідно з її поясненням, міністр прийняв таке рішення після того, як минулого тижня генеральна прокуратура Латвії порушила справу про спецрейси Каріньша, коли він був прем’єр-міністром країни.

Відповідно до підрахунків держканцелярії Латвії, державний бюджет країни з вересня 2021 року по вересень 2023 року виділив €613 830 на спецрейси для відряджень тоді ще прем’єр-міністра Каріньша. Якщо підрахувати витрати разом з коштами, які покриває ЄС, сума становить €1,36 млн. Перевірка таким чином встановила, що за два роки на спеціальні рейси було витрачено більше коштів, аніж зазначено в договорах.

Delfi зауважує, що за його неофіційною інформацією посаду глави латвійського МЗС може обійняти нинішня віце-спікерка сейму Занда Калніня-Лукашевиця, яка була парламентським секретарем МЗС.