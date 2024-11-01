Очільник МЗС Норвегії Ейде заявив про підтримку членства України в НАТО

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Укрінформ.

"Я вірю в Україну як у майбутнього члена НАТО", - зазначив Ейде.

Він також наголосив, що підтримує План перемоги України, перший пункт якого передбачає офіційне запрошення України до НАТО.

"Разом із партнерами ми спробуємо зрозуміти, як саме і коли цей план втілиться. На нашу думку, в майбутньому, після завершення цієї війни, гарантувати збереження суверенітету й незалежності України можливо, включивши Україну до європейських та трансатлантичних інститутів, у тому числі НАТО", - зазначив міністр.

Ейде додав, що підтримує перетворення України на "партнера й союзника, спроможного допомогти разом відстоювати спільні інтереси".