Очільник МЗС Норвегії Ейде заявив про підтримку членства України в НАТО
Норвегія підтримує набуття Україною повноправного членства в НАТО
Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Укрінформ.
"Я вірю в Україну як у майбутнього члена НАТО", - зазначив Ейде.
Він також наголосив, що підтримує План перемоги України, перший пункт якого передбачає офіційне запрошення України до НАТО.
"Разом із партнерами ми спробуємо зрозуміти, як саме і коли цей план втілиться. На нашу думку, в майбутньому, після завершення цієї війни, гарантувати збереження суверенітету й незалежності України можливо, включивши Україну до європейських та трансатлантичних інститутів, у тому числі НАТО", - зазначив міністр.
Ейде додав, що підтримує перетворення України на "партнера й союзника, спроможного допомогти разом відстоювати спільні інтереси".
- 31 жовтня президент України Володимир Зеленський поділився підсумками четвертого саміту Україна - Північна Європа й заявив, що всі країни-партнери підтримали План перемоги. Одним із пунктів з Плану є запрошення України до НАТО.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що серед членів НАТО зростає підтримка майбутнього повноправного членства України в Альянсі.
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