Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico
Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф цього тижня зробив непублічну зупинку в Брюсселі, де зустрівся з високопосадовцями зовнішньополітичних служб та розвідки Євросоюзу
Про це пише Politico.
За інформацією трьох джерел, що знайомі з перебігом переговорів, Реткліфф зустрівся з головною дипломатикою ЄС Каєю Каллас, а також із посадовцями Розвідувального центру ЄС (INTCEN) та Розвідувального управління Військового штабу ЄС (EUMS).
За словами двох посадовців, метою зустрічі було зняти напруження і підтвердити прихильність Вашингтона до обміну розвідданими, оскільки деякі європейські столиці відчувають занепокоєння щодо напрямку зовнішньої політики США під керівництвом президента Дональда Трампа.
Очікується, що ця зустріч не буде одноразовою.
"Відтепер вони повинні проводитися регулярно", - заявив один із чиновників.
Зазначається, що сторони також обговорили спільні виклики, серед яких – Росія, Китай, а також ситуація на Близькому Сході.
- У жовтні видання Financial Times повідомляло, що США кілька місяців надають Україні розвідувальну підтримку для ударів по енергетичних об’єктах Росії з метою послабити економіку Кремля і підштовхнути Путіна до переговорів.
