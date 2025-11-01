Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico

Про це пише Politico.

За інформацією трьох джерел, що знайомі з перебігом переговорів, Реткліфф зустрівся з головною дипломатикою ЄС Каєю Каллас, а також із посадовцями Розвідувального центру ЄС (INTCEN) та Розвідувального управління Військового штабу ЄС (EUMS).

За словами двох посадовців, метою зустрічі було зняти напруження і підтвердити прихильність Вашингтона до обміну розвідданими, оскільки деякі європейські столиці відчувають занепокоєння щодо напрямку зовнішньої політики США під керівництвом президента Дональда Трампа.

Очікується, що ця зустріч не буде одноразовою.

"Відтепер вони повинні проводитися регулярно", - заявив один із чиновників.

Зазначається, що сторони також обговорили спільні виклики, серед яких – Росія, Китай, а також ситуація на Близькому Сході.