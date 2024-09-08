Очільник ЦРУ: Ризик ядерного удару РФ по Україні був реальним у 2022 році

Про це він сказав на фестивалі FT Weekend у Лондоні, пише The Telegraph.

За словами Бернса, раптовий прорив ЗСУ на північному сході України восени 2022 року викликав побоювання, що російський диктатор Володимир Путін вживе крайніх заходів. Це своєю чергою викликало сплеск дипломатичної активності.

"Восени 2022 року був момент, коли я подумав, що був реальний ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс під час розмови з головою британської зовнішньої розвідки Мі-6.

Він додав, що президент США Джо Байден відправив його поговорити з російським колегою Сергієм Наришкіним наприкінці 2022 року, щоб гранично чітко пояснити, якими будуть наслідки такого роду ескалації.

Уже в листопаді 2022 року Бернс вирушив до Туреччини, щоб зустрітися з Наришкіним.

"Він передає повідомлення про наслідки застосування ядерної зброї Росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності", - йшлося тоді в заяві Білого дому.

Як пише видання, після того як російський міністр оборони Сергій Шойгу в жовтні 2022 року заявив, що Україна збирається використовувати радіоактивну брудну бомбу, виникли побоювання щодо можливої атаки РФ.

Тоді російські ЗМІ почали писати, що Київ збирає ядерні матеріали для використання на полі бою у брудній бомбі чи "ядерній зброї малої потужності".

Водночас Велика Британія негайно відкинула ці звинувачення, а президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія сама явно планувала атаку з застосуванням брудної бомби.

"Я не думаю, що ми можемо дозволити собі піддаватися залякуванню через брязкання (російським диктатором Путіним, - ред.) зброєю або знущання, але ми повинні пам’ятати про це", - підсумував Бернс.