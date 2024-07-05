Ядерний удар по Україні виправдовують 34% росіян, проти - 52%, - опитування

Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому соціологічною установою.

Так, на питання "чи може бути виправдане застосування Росією ядерної зброї під час поточного конфлікту в Україні" 10% респондентів відповіли "точно може", ще 24% - "скоріше може".

"Скоріше не може" відповіли 21% опитаних, "точно не може" - 31%.

При цьому порівняно з квітнем 2023 року частка тих, хто відповів "скоріше може", зросла на 5%, а тих, хто відповів "точно не може" - зменшилася на 5%.

"Найчастіше вважають, що застосування ядерної зброї в ході поточного конфлікту може бути виправданим, респонденти віком 25-39 років, 55 років і старше (35%), ті, хто вважає, що справи в країні йдуть у правильному напрямку (36%), ті, хто схвалює діяльність Володимира Путіна на посаді президента (36%); ті, хто довіряє інформації з телебачення (41%)", - зазначають соціологи.

Позицію про неприпустимість використання ядерної зброї більше висловлюють молоді росіяни (63% у віці 18-24 років), ті, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом (64%), ті, хто не схвалює діяльність чинного президента (72%) та ті, хто довіряє інформації з ютуб-каналів (55%).