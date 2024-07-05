Ядерний удар по Україні виправдовують 34% росіян, проти - 52%, - опитування
Застосування Росією ядерної зброї проти України вважають виправданим 34% росіян, опитаних фахівцями російського Левада-Центру
Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому соціологічною установою.
Так, на питання "чи може бути виправдане застосування Росією ядерної зброї під час поточного конфлікту в Україні" 10% респондентів відповіли "точно може", ще 24% - "скоріше може".
"Скоріше не може" відповіли 21% опитаних, "точно не може" - 31%.
При цьому порівняно з квітнем 2023 року частка тих, хто відповів "скоріше може", зросла на 5%, а тих, хто відповів "точно не може" - зменшилася на 5%.
"Найчастіше вважають, що застосування ядерної зброї в ході поточного конфлікту може бути виправданим, респонденти віком 25-39 років, 55 років і старше (35%), ті, хто вважає, що справи в країні йдуть у правильному напрямку (36%), ті, хто схвалює діяльність Володимира Путіна на посаді президента (36%); ті, хто довіряє інформації з телебачення (41%)", - зазначають соціологи.
Позицію про неприпустимість використання ядерної зброї більше висловлюють молоді росіяни (63% у віці 18-24 років), ті, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом (64%), ті, хто не схвалює діяльність чинного президента (72%) та ті, хто довіряє інформації з ютуб-каналів (55%).
- Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Путін може зважитися на застосування ядерної зброї у випадку, якщо РФ буде на порозі катастрофічної поразки.
- 20 червня під час пресконференції у В'єтнамі Путін заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до "кінця державності Росії".
- 21 червня під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками Путін заявив, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.4 Купівля 40.4Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе