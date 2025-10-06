Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен звинуватила РФ у порушенні Гельсінських домовленостей

Про це вона заявила під час виступу на щорічній Варшавській конференції з людського виміру Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), йдеться на сайті фінського МЗС.

"П'ятдесят років тому Гельсінський заключний акт переосмислив значення безпеки — не лише як відсутність конфліктів, а як наявність прав людини та основних свобод", - наголосила Валтонен.

Вона нагадала, що принципи суверенітету, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів та сприяння правам людини є не просто "абстрактними ідеалами", а фундаментальними засадами міжнародного порядку, закріпленими у Статуті ООН.

"Ми маємо чітко усвідомлювати виклики, що стоять перед нами. Агресивна війна Росії проти України є не тільки грубим порушенням міжнародного права, а й нападом на самі принципи, що лежать в основі Гельсінського заключного акта. Це прямий напад на суверенітет і територіальну цілісність України та брутальне відкидання норм, які десятиліттями зберігали мир в Європі. Примусові депортації, напади на цивільне населення та воєнні злочини – це не просто порушення міжнародного права, це напад на саме людство", - наголосила очільниця фінського зовнішньополітичного відомства.

За її словами, Росія порушує кожен з десяти Гельсінських принципів – принципів, у розробці яких сама брала участь півстоліття тому.

"Ми маємо забезпечити, щоб відповідальність не була віддаленою мрією, а стала конкретною реальністю. Справедливість має бути досягнута – не тільки заради України, а й заради авторитету міжнародної системи як такої. ОБСЄ робить свій внесок, документуючи порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права в контексті війни агресії проти України", - підсумувала Валтонен.