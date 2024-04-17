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Однокурсниця Путіна Подносова стала головою верховного суду РФ

17 квітня, 2024 середа
13:07
Світ Ірина Подносова

У середу, 17 квітня, у Росії затвердили на посаду нового голови верховного суду однокурсницю російського диктатора Володимир Путіна Ірину Подносову

Про це інформують РИА Новости і Медуза.

Зазначається, що її кандидатуру схвалила рада федерації, яка призначає голів верховного суду строком на 6 років.

Конкурс на посаду очільника верховного суду РФ був оголошений 1 березня після смерті В'ячеслава Лебедєва, який обіймав цю посаду з 1991 року. Подносова була єдиним кандидатом.

Як пише видання, Ірина Подносова у 1975 році закінчила юридичний факультет Ленінградського держуніверситету імені Жданова одночасно з Володимиром Путіним. За роки роботи суддею вона очолювала Ленінградський обласний суд та Другий апеляційний суд загальної юрисдикції.

У 2020 році Подносова стала заступником голови верховного суду РФ. Тоді ЗМІ повідомляли, що вона не мала жодного відношення до арбітражної системи, але вважається впливовою людиною, "оскільки всі розуміють, хто за нею стоїть".

  • Нагадаємо, колишній голова верховного суду Росії В'ячеслав Лебедєв помер 24 лютого у російській столиці. Йому було 80 років.
Теги:
Росія
Володимир Путін
Верховний суд
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