Огризко пояснив, що має на увазі Трамп, коли каже: "Дайте ще сторонам повоювати"

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Трамп хоче, щоб європейські партнери значно активніше почали працювати. Тому що до Фрунзенської набережної можуть долетіти й ракети TAURUS, і Storm Shadow відповідних модифікацій. Наші ракети "Фламінго", якщо надати їм більше точності, також можуть дотягнутися до Красної площі", - наголосив Огризко.

За словами дипломата, Трамп прагне стимулювати Європу до збільшення інвестицій в оборону. Саме тому президент США наголошує, що не планує розв'язувати питання заморожених російських активів, вважаючи це справою Європи. Тепер Європа нарешті має ухвалити власне рішення.

"У цьому плані Трамп правий. Якщо європейська безпека - справа європейців, то, будь ласка, дорогі друзі, навіщо ви дивитесь на мої Tomahawk? У вас є свої ракети. Тут питання не в назві, а в тому, наскільки та чи інша зброя здатна виконувати конкретні функції й завдання.

Наразі Велика Британія передала нам ракети, можливо, інші країни теж передадуть свої - вони у них є. Тоді ситуація зміниться на нашу користь. Можливо, Трамп має на увазі саме такий розвиток подій, коли каже: "Дайте ще сторонам повоювати", - резюмував Огризко.