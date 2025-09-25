Олена Зеленська зустрілася Меланією Трамп та подякувала за лист-заклик до Путіна щодо дітей

Про це Зеленська поінформувала в telegram.

"Подякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо – за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист – заклик до Путіна про мир для дітей. Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі", – написала вона.

Перша леді України висловила впевненість, що спільними зусиллями вдасться допомогти всім дітям, які потребують допомоги.

"Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей. Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім", – додала Зеленська.