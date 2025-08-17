Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
"Час настав". Оприлюднено лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона просить забезпечити дітям мирне майбутнє

"Час настав". Оприлюднено лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона просить забезпечити дітям мирне майбутнє

Марія Музиченко
17 серпня, 2025 неділя
00:25
Світ

Перша леді США Меланія Трамп перед самітом на Алясці написала особистого листа російському диктатору Володимиру Путіну, в якому закликала зберегти мир і подбати про долю майбутніх поколінь

Зміст

Про це повідомляє Fox News.

Перед зустріччю президентів США і РФ на Алясці Меланія Трамп написала особистого листа Путіну. У ньому вона наголошує, що лідери повинні створити світ із захищеним майбутнім для наступних поколінь.

"Проста, але глибока концепція, пане Путіне, як ви, я впевнений, погоджуєтесь, полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистотою та невинністю, яка стоїть вище за географію, уряд та ідеологію", - зазначається в листі.

Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці

Перша леді підкреслює, що кожна дитина мріє про можливості та "безпеку від небезпеки", і очільник Кремля самотужки може забезпечити їм майбутнє.

"Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто служитимете Росії, ви служите самому людству. Така смілива ідея долає всі людські розбіжності, і ви, пане Путін, гідні втілити це бачення одним розчерком пера сьогодні. Час настав", - написала Меланія.

Лист Меланії Трамп до Путіна, фото: Fox News

 

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими. 

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

