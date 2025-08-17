"Час настав". Оприлюднено лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона просить забезпечити дітям мирне майбутнє

Про це повідомляє Fox News.

Перед зустріччю президентів США і РФ на Алясці Меланія Трамп написала особистого листа Путіну. У ньому вона наголошує, що лідери повинні створити світ із захищеним майбутнім для наступних поколінь.

"Проста, але глибока концепція, пане Путіне, як ви, я впевнений, погоджуєтесь, полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистотою та невинністю, яка стоїть вище за географію, уряд та ідеологію", - зазначається в листі.

Перша леді підкреслює, що кожна дитина мріє про можливості та "безпеку від небезпеки", і очільник Кремля самотужки може забезпечити їм майбутнє.

"Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто служитимете Росії, ви служите самому людству. Така смілива ідея долає всі людські розбіжності, і ви, пане Путін, гідні втілити це бачення одним розчерком пера сьогодні. Час настав", - написала Меланія.

Лист Меланії Трамп до Путіна, фото: Fox News

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.