OpenAI інвестуватиме в розбудову інфраструктури ШІ за межами США

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у межах нової програми, розробник ChatGPT співпрацюватиме з національними урядами, зокрема для розширення потужностей дата-центрів.

Компанія також допомагатиме країнам адаптувати продукти OpenAI до конкретних мов і локальних потреб, що є частиною зусиль, спрямованих на те, що головний виконавчий директор Сем Альтман назвав "комерційною дипломатією".

OpenAI повідомила, що фінансування нових партнерств надходитиме як від самої компанії, так і від урядів країн, з якими вона співпрацюватиме. На першому етапі планується запустити десять міжнародних проєктів, однак інформація про те, у яких саме країнах, поки не розголошується. У компанії зазначили, що хочуть працювати з державами, які використовують її технології відповідно до принципів демократії.

Як розповів віцепрезидент компанії з глобальної політики Кріс Легейн, проєкт під назвою OpenAI for Countries став актуальним після саміту з питань штучного інтелекту в Парижі. За його словами, під час конференції кілька міжнародних лідерів звернулися до представників OpenAI із запитанням, як вони можуть створити власну версію проєкту Stargate – ініціативи OpenAI, яка передбачає інвестування 500 мільярдів доларів у розвиток ШІ-інфраструктури у США.

Зазначається, що ініціатива буде окремою від проєкту Stargate, однак ці проєкти тісно пов’язані, і OpenAI розглядає її як частину свого глобального проєкту.

OpenAI представляє цей проєкт як спосіб для США об’єднати зусилля з країнами-союзниками, щоб разом використовувати переваги штучного інтелекту. У компанії зазначають, що це особливо важливо на тлі технологічного суперництва з Китаєм.

Як пояснив Кріс Легейн, конкретний формат співпраці OpenAI з тією чи іншою країною залежатиме від її потреб. Наприклад, деякі держави вже будують дата-центри й потребують лише допомоги в оптимізації потужностей для роботи з ШІ-навантаженнями, тоді як інші починатимуть з нуля.

"Я думаю, це будуть різні формати. Кожен проєкт буде в певній мірі індивідуальним і враховуватиме специфіку конкретної країни", - зазначив Легейн.