Орбан і Сіярто активно формують коаліцію навколо себе, зокрема, щоб воювати проти Брюсселя, - балканістка Іщенко

Про це розповіла керівниця проєкту "Балканський оглядач" Наталя Іщенко у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Віктор Орбан і пан Сіярто дуже активно формують своєрідну коаліцію навколо себе, своїх друзів, для того щоб, по-перше, воювати, так би мовити, проти Брюсселя, просувати свої наративи через країни-кандидати. А по-друге, щоб все ж таки організовувати таку коаліцію, яка буде симпатизувати Росії. Не те що вона буде антиукраїнською. Але все ж таки вона буде більш проросійською. Хоча на всіх зустрічах, які були останні, угорські керівники просто відкрито агітували своїх візаві проти України, розказували, який Зеленський поганий, як він погано впливає на Брюссель, і всякі такі жахи", - сказала вона.

Наталія Іщенко зауважила, що Віктор Орбан та Петер Сіярто активізувалися заради цього в різних країнах.

"Вони намагалися підтягнути під свою парасольку і місцеві країни, вони активізувалися, причому всюди, в Сербії зрозуміло, але і в Чорногорії, у Македонії теж зрозуміло, але навіть і в Косово вони почали проявляти себе. І якраз дещо в них вдається, а дещо ні. Чорногорія, наприклад, хоча підписала стратегічні угоди з Угорщиною, вони все ж таки зосередилися на економічних питаннях, ніяких політичних коментарів вони не давали. А от Сербія - там все ж таки з Угорщиною вони будують не тільки економічний союз, але військово-політичний. Тобто Орбану дещо вдається, і насправді складається таке враження, що він робить цю роботу в координації з Москвою", - вважає керівниця проєкту "Балканський оглядач".