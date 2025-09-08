Орбан не має реальної інформації щодо закінчення війни: Рейтерович про скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник політико-правових програм "Українського Центру суспільного розвитку" Ігор Рейтерович.

"Орбан просто маніпулює і спекулює на цій темі. Насправді його ніхто не запрошує до жодних перемовин, оскільки Угорщина не бажає надавати Україні жодних гарантій безпеки. Вони вважають, що Росія не повторить подій 1956 року. Тому Орбан не є залученим до процесу і не має жодної достовірної чи фінальної інформації щодо перебігу перемовин або тих сценаріїв, які наразі дійсно розробляються та потенційно можуть бути реалізовані", - наголосив Рейтерович.

За словами політолога, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перекручує факти та доводить ситуацію до абсурду, зокрема вигадуючи історії про так звані "три зони". Зокрема, він заявляє, що так звана російська зона може охоплювати чотири, п'ять або навіть шість українських областей. Крім того, Орбан говорить про створення демілітаризованої зони завширшки до 200 кілометрів, яка, за його словами, мала б простягатися через всю територію України, а також згадує про західну частину країни.

"Усе це - вигадки, створені для того, щоб привернути увагу до себе і поширити наратив, нібито за Україну вже все вирішено без її участі. Але очевидно, що ця історія не має нічого спільного з реальністю. Орбан просто намагається бути в центрі уваги.

Але варто визнати, що сценарії завершення війни дійсно обговорюються", - зазначив Рейтерович.