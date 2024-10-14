Орбан погрожує блокуванням кредиту на $50 млрд Україні, аби допомогти Трампу, - Politico
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан не схвалює збільшення терміну санкцій проти Росії, через що надання кредиту Україні на $50 млрд завдяки замороженим активам РФ буде ускладнено. Таким чином Орбан прагне допомогти кандидату в президенти США Дональду Трампу
Про це пише Politico.
Видання зазначає, що угорський премʼєр вигадав спосіб, як допомогти Трампу й вийти з позики для України.
"Це зняло б Трампа з гачка, дозволивши йому сказати виборцям-республіканцям, що якщо його оберуть, він не дасть Україні ні цента", - йдеться в матеріалі.
Відомо, що наразі Штати наполягають на тому, що Європейський Союз має продовжити термін санкцій проти РФ на 36 місяців замість теперішніх 6. Таку позицію підтримують усі країни-члени ЄС, окрім Угорщини. Водночас, згідно з правилами, рішення мають схвалити усі 27 держав.
Наголошується: це дозволить партнерам убезпечити себе від того, що країна ЄС зможе розморозити активи РФ для кредиту України.
Зазначено, що витрати європейських держав, зокрема, й Угорщини, для кредиту України були б значно вищими, ніж якби до них приєдналися США.
"Якщо ми не вирішимо це (шляхом продовження терміну дії санкцій, – ред.), це коштуватиме ЄС – в тому числі Угорщині – більше грошей", – сказав європейський дипломат.
"Однак для Орбана це невелика ціна. Перевагою для нього є те, що він придбав би таку добру волю у свого друга-республіканця", - пише Politico.
За словами іншого дипломата ЄС, Будапешту "байдуже, чи доведеться Європі платити більше. Йдеться про допомогу Трампу".
У матеріалі резюмують: якщо США та ЄС спільно погодяться на надання кредиту Україні, Дональд Трамп, який вдруге може стати президентом, буде зобовʼязаний його обслуговувати протягом довгого часу. Однак, якщо фінансування схвалять без Вашингтона - кандидат від республіканців не матиме такого обовʼязку.
- Раніше міністр фінансів Угорщини заявив, що Будапешт блокуватиме процес надання Україні кредиту від G7 на суму 50 млрд доларів до завершення президентських виборів у США.
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