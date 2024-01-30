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Орбан розглядає Закарпаття як свою колонію, - голова угорської громади Києва та області Томпа

30 січня, 2024 вiвторок
18:33
Світ Віктор Орбан

Тібор Томпа, голова угорської громади Києва та Київської області, вважає, що через політику Орбана багато угорців покинули Закарпаття, бо не володіють українською мовою, тому стають дешевою рабсилою для Угорщини

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні 30 січня у Будапешті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, відповідаючи на питання про можливість зустрічі Орбана та Зеленського, однозначно сказав, що до цієї зустрічі дуже і дуже далеко, тому що багато для цього потрібно зробити. Він зазначив, щоб ця зустріч відбулася, україно-угорські відносини мають отримати новий вимір. За його уявленням новий вимір полягає у тому, щоб Україна виконала всі 11 забаганок. Ці 11 вимог стосуються виключно, як вони називають, прав національної угорської меншини на Закарпатті. Я вважаю, це не вартує дірки з бублика",- прокоментував голова угорської громади Києва та області.

За його словами, багато чого з цих вимог виконано, але Сіярто говорив, що потрібно Україні повернутися до 2015 року і невпинно виконати горезвісний "закон Колесніченка-Ківалова" (закон зобов’язував органи місцевого самоврядування здійснювати заходи щодо розвитку, використання і захисту регіональної мови за умови, якщо кількість носіїв цієї мови перевищує 10% - ред.).

"Тобто вимагають, щоб угорська мова звучала у всіх адміністративних інституціях. Даруйте, йдеться навіть не про захист угорської нацменшини, бо угорців на сьогодні на Закарпатті залишилося найбільше це 50 тис. якраз через політику Орбана. Багато угорців покинули Закарпаття, бо не володіють українською мовою і стають дешевою рабсилою для Орбана. Також хочуть, щоб ЗНО було угорською мовою. Орбан хоче отримати у своє правління все Закарпаття з населенням. Він зі своєю клікою розглядає Закарпаття як свій протекторат, як свою колонію. Окрім цих 11 пунктів є другий блок вимог, у якому Україна повинна виконати всі інфраструктурні проєкти на Закарпатті, бо за очікуванням угорської сторони це дасть можливість краще розвивати саму Угорщину, а про Україну тут не говориться. Після візиту Сіярто до України, як я й очікував, прориву не сталося", - зауважив Тібор Томпа.

Томпа резюмував, що Україні треба тісно працювати з європейськими партнерами, щоб вони, маючи вплив на Орбана, ставили його на місце.

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Закарпаття
Угорщина
Віктор Орбан
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