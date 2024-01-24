Орбан закликав парламент Угорщини ратифікувати вступ Швеції в НАТО "за першої нагоди"

Про це він написав у соцмережі Х.



Зазначається, що Орбан підтвердив Столтенбергу, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції в НАТО.

"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати парламент проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої можливості", - заявив Орбан.

Своєю чергою Єнс Столтенберг підтвердив проведення розмови з Орбаном. Він привітав явну підтримку прем'єр-міністром і його урядом членства Швеції в НАТО.

"Я з нетерпінням чекаю ратифікації, щойно збереться парламент", - написав генсек НАТО.

Нагадаємо, 23 січня парламент Туреччини проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО. Президент Туреччини має право розглянути підписання указу протягом 15 днів. Тепер Угорщина залишається єдиною країною, яка ще не схвалила приєднання країни до Альянсу.



