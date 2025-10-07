Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС

Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС

Марія Науменко
7 жовтня, 2025 вiвторок
06:03
Світ Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито вдається до "морального шантажу", аби змусити Будапешт підтримати вступ України до Європейського Союзу

Зміст

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії", - наголосив угорський прем'єр.

Він наголосив, що Угорщина "не має морального обов'язку підтримувати вступ України до ЄС". За його словами, "жодна країна ніколи не шантажувала" задля членства в ЄС. Орбан пообіцяв запобігти цьому і цього разу. 

"Угорський народ прийняв рішення. На референдумі він переважною більшістю голосів висловився проти членства України в ЄС. Якщо ви хочете це змінити, медіакампанія, яку ви ведете проти Угорщини, ймовірно, не є найкращим способом завоювати друзів", - підсумував Орбан.

  • 3 жовтня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не хоче бути в Євросоюзі разом з Україною, адже не прагне з нею спільної долі, яка полягає в житті поруч із РФ.
  • Натомість Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не зможе зупинити вступ України до Європейського Союзу, адже це — вибір українського народу.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
07:15
втрати окупантів
За добу війни в України РФ втратила 3 танки, 29 артсистем і 1020 військових
06:56
Оновлено
РФ атакувала Україну ударними дронам в ніч на 7 жовтня: в Харкові та на Полтавщині є влучання
06:34
Сенат США
Шатдаун триває: сенат США знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду
06:15
OPINION
Боротьба за святині. Хто тримає українські лаври й чому держава досі не спромоглася їх повернути
00:53
москва, кремль
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО, - Кубілюс
00:07
Трамп на даху
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні
2025, понедiлок
6 жовтня
23:23
Дмитро Медведєв
Медведєв висміяв Макрона через відставку уряду та згадав про 1814 рік
22:48
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон доручив премʼєру Франції Лекорню, який подав у відставку, провести останні переговори для виходу з кризи
22:40
Ангела Меркель
Меркель назвала Польщу та країни Балтії опосередковано винними у повномасштабній агресії РФ проти України
22:29
Пресреліз
BookForum-2025
Яким був Львівський BookForum 2025: підсумки
22:17
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 172 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
22:14
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен звинуватила РФ у порушенні Гельсінських домовленостей
21:58
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Є ознаки, що Україна вже запускає ракети "Фламінго" у бік РФ, - генерал Маломуж
21:38
Оновлено
Володимир Зеленський
"Якщо очільники на місцях не можуть подолати проблеми, щодо них будуть рішення": Зеленський провів енергетичну Ставку
21:12
Ізраїль депортував Ґрету Тунберґ і понад 170 активістів, що намагались прорвати блокаду Гази
21:03
Ексклюзив
Олексій Кучеренко
В Україні можуть бути обмеження в подачі газу, але населення це не торкнеться, - нардеп Кучеренко
20:53
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога, - офіцер Іллєнко
20:50
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
"Щоб захиститися від російських безпілотників, ми повинні навчитися в українців", - єврокомісар з оборони Кубілюс
20:38
Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії
20:07
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Корупція та майнінг": експерт з енергетики Омельченко пояснив, навіщо Лукашенку друга АЕС у Білорусі
20:01
Ексклюзив
Нобелівська премія
Інтрига зберігається: Огризко припустив, чи отримає Трамп Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
У митрополії МПвУ почалася "пєрєстройка"?
19:52
Володимир Зеленський та Інга Ругінене
Нова прем'єрка Литви здійснила перший закордонний візит до України та зустрілася із Зеленським
19:46
Ексклюзив
Тарас Загородній
Заявою про супутники ми нагадуємо США, що війна з Китаєм уже йде, - політтехнолог Загородній
19:19
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Залишилось не так багато партнерів, які ставляться скептично до використання заморожених активів РФ", - Зеленський
19:12
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Уряд підтримав зміни до держбюджету-2025: на оборону додатково спрямують 324,7 млрд грн
18:59
Іллінойс і Чикаго подали позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії
18:46
Литва прапор
Литва не скасовуватиме санкції проти РФ, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, — прем'єрка Ругінене
18:39
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Застосовували не тільки дрони": Зеленський уникнув прямої відповіді на запитання про удари ракетами "Фламінго" по РФ
18:22
Ексклюзив
Володимир Огризко
Це не роки, а місяці: Огризко про стратегію тиску на Путіна
18:07
"Ворог знищив дві трансформаторні підстанції": Терехов попередив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за роки війни
18:05
Ексклюзив
підтримка ХАМАС
ХАМАС "підкорегував" арабським країнам плани налагодження стосунків з Ізраїлем, - політолог-міжнародник Алі
18:03
OPINION
Росіяни не хочуть програвати війну за мізки
18:01
Інтерв’ю
Тетяна Переверзєва
"Донеччина – цікава, унікальна, але часто недосліджена". Розмова про збереження Авдіївських традицій, "Пласт" на Сході й нове покоління лідерів 
17:54
Обстріл Куп'янська 19 квітня
У пріоритеті — знищення ворога в його тилах, — речниця 14 ОМБр про Куп'янський напрямок
17:54
Під виглядом військових збирали допомогу для фронту, а потім продавали: у Запоріжжі затримували подружжя та їхніх двох друзів
17:32
Огляд
Нобель з медицини
Допоможе у лікуванні автоімунних захворювань і раку: Нобелівську премію з медицини отримали науковці за відкриття клітин, які контролюють роботу імунної системи
17:20
Ексклюзив
Бундестаг
Критичне для збереження підтримки у Німеччині - демонструвати ефективне використання допомоги, - докторка політекономії
17:17
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:07
на фото Володимир Зеленський
Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України: відповідь Зеленського
Більше новин
