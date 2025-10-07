Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито вдається до "морального шантажу", аби змусити Будапешт підтримати вступ України до Європейського Союзу
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії", - наголосив угорський прем'єр.
Він наголосив, що Угорщина "не має морального обов'язку підтримувати вступ України до ЄС". За його словами, "жодна країна ніколи не шантажувала" задля членства в ЄС. Орбан пообіцяв запобігти цьому і цього разу.
"Угорський народ прийняв рішення. На референдумі він переважною більшістю голосів висловився проти членства України в ЄС. Якщо ви хочете це змінити, медіакампанія, яку ви ведете проти Угорщини, ймовірно, не є найкращим способом завоювати друзів", - підсумував Орбан.
- 3 жовтня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не хоче бути в Євросоюзі разом з Україною, адже не прагне з нею спільної долі, яка полягає в житті поруч із РФ.
- Натомість Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не зможе зупинити вступ України до Європейського Союзу, адже це — вибір українського народу.
