Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії", - наголосив угорський прем'єр.

Він наголосив, що Угорщина "не має морального обов'язку підтримувати вступ України до ЄС". За його словами, "жодна країна ніколи не шантажувала" задля членства в ЄС. Орбан пообіцяв запобігти цьому і цього разу.

"Угорський народ прийняв рішення. На референдумі він переважною більшістю голосів висловився проти членства України в ЄС. Якщо ви хочете це змінити, медіакампанія, яку ви ведете проти Угорщини, ймовірно, не є найкращим способом завоювати друзів", - підсумував Орбан.