Орбану вдалось пригальмувати процес вступу України до ЄС, - кореспондентка Еспресо

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька в етері телеканалу "Еспресо".

"За словами єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгея, проблема у Законі про національні меншини. Очевидно, що цей закон не подобається Угорщині. Орбан зумів трохи пригальмувати процес вступу України до ЄС. Нещодавно стало відомо, що Угорщина розіслала усім державам-членам ЄС у Європейську комісію листа, в якому висловила 11 пунктів-претензій до українського Закону про національні меншини. Угорщина заявляє, що закон не відповідає європейським цінностям та вимогам Венеціанської комісії. Тому на даний момент, як мінімум одна держава ЄС вважає, що цей закон є невідповідний, а отже Єврокомісія наразі утримується говорити про те, що Україна виконала всі зобов'язання. Тому цілком можливо, що Україні знову доведеться звертатися до Венеціанської комісії для надання повторної оцінки вже зміненому закону", - повідомила вона.

Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Варгеї заявив, що Європейська комісія поки що спостерігає, продовжує моніторити процес виконання Україною її зобов'язань перед ЄС, які необхідні для початку перемовин про вступ, зауважила Висоцька.

"Загалом було 7 реформ, щодо яких Україна взяла на себе зобов'язання виконати. У жовтні минулого року Єврокомісія визначила, що три кроки виконані. Тоді залишилося 4 закони, які повинна була прийняти Україна. Згодом, власне, Україна оголосила, що все виконано. Останнім був проголосований Закон про лобіювання, який підписав президент Зеленський 12 березня, якраз в той самий день, коли Єврокомісія передала у Єврораду переговорну рамку, базовий документ для проведення перемовин з Україною щодо вступу. Але сьогодні виявилось, що Єврокомісія не вважає, що Україна виконала всі зобов'язання", - додала кореспондентка.