Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого

Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого

Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
05:48
Світ Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним

Клієнти готелю "Капітан Кук" у місті Анкоридж на Алясці випадково виявили в одному з принтерів закладу детальну програму проведення урочистого обіду за участю Дональда Трампа та Володимира Путіна, який мав відбутися після перемовин на військово-повітряній базі Ельмендорф-Річардсон

Зміст

Захід було скасовано, як і проведення перемовин між делегаціями РФ та США у розширеному форматі, одначе приготування до нього велися. Про це свідчить кількасторінковий документ обмеженого доступу, який туристи передали суспільному мовнику National Public Radio (NPR).

Як наголошує редакція NPR і як можна помітити на опублікованих нею паперах, йшлося про порядок розсадки гостей обіду, їхні імена та посади (є навіть англомовна транскрипція російських прізвищ Путіна та його команди), черговість тих чи інших протокольних дій, а також меню і службові телефони відповідальних осіб.

Запрошених збиралися частувати зеленими салатами, філе-міньйоном, палтусом, картопляним пюре, спаржею та крем-брюле на десерт. 

Сидіти ж Трамп та Путін мали один навпроти одного.

Читайте також: Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж 

Американський лідер повинен був, як стверджується у програмі, подарувати Путіну настільну статуетку білоголового орлана - символу вільної Америки.

Оцінка фахівця з безпеки

Джон Майклз, професор права в Каліфорнійському університеті у Лос-Анджелесі, який читає лекції з національної безпеки, заявив NPR, що документи, знайдені в принтері готелю "Капітан Кук" на Алясці, свідчать про "недбалість та некомпетентність адміністрації (Трампа - ред.)".

"Ви просто не залишаєте нічого у принтерах. Це так просто", - зазначив професор.

  • Політологи оцінили скасування обіду як сигнал про часткове невдоволення Трампом зустріччю із Путіним на авіабазі Ельмендорф-Річардсон.
Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Росія - США
Читайте також:
Дональд Туск
Автор Ксенія Золотова
16 серпня, 2025 субота
"Росія не має права вето на вступ України до ЄС чи НАТО": європейські лідери підготували спільну заяву після зустрічі Трампа з Путіним
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
15 серпня, 2025 п'ятниця
Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський
Автор Олег Манчура
14 серпня, 2025 четвер
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
