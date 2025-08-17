Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого

Захід було скасовано, як і проведення перемовин між делегаціями РФ та США у розширеному форматі, одначе приготування до нього велися. Про це свідчить кількасторінковий документ обмеженого доступу, який туристи передали суспільному мовнику National Public Radio (NPR).

Як наголошує редакція NPR і як можна помітити на опублікованих нею паперах, йшлося про порядок розсадки гостей обіду, їхні імена та посади (є навіть англомовна транскрипція російських прізвищ Путіна та його команди), черговість тих чи інших протокольних дій, а також меню і службові телефони відповідальних осіб.

Запрошених збиралися частувати зеленими салатами, філе-міньйоном, палтусом, картопляним пюре, спаржею та крем-брюле на десерт.

Сидіти ж Трамп та Путін мали один навпроти одного.

Читайте також: Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж

Американський лідер повинен був, як стверджується у програмі, подарувати Путіну настільну статуетку білоголового орлана - символу вільної Америки.

Оцінка фахівця з безпеки

Джон Майклз, професор права в Каліфорнійському університеті у Лос-Анджелесі, який читає лекції з національної безпеки, заявив NPR, що документи, знайдені в принтері готелю "Капітан Кук" на Алясці, свідчать про "недбалість та некомпетентність адміністрації (Трампа - ред.)".

"Ви просто не залишаєте нічого у принтерах. Це так просто", - зазначив професор.