Головна Війна з Росією Якби Трамп і Путін домовились по війні, то був би і спільний обід, і пресконференція була б довшою, - Портников
Ексклюзив

Якби Трамп і Путін домовились по війні, то був би і спільний обід, і пресконференція була б довшою, - Портников

Євген Козярін
17 серпня, 2025 неділя
08:30
Війна з Росією Віталій Портников

Якщо був би конкретний предмет розмов, якщо лідери США та РФ про щось могли говорити, вони б обов'язково залучили інших членів делегації

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Якщо ми будемо говорити про те, що у Трампа і Путіна зараз є якась інша тематика розмов - відновлення дипломатичних представництв, економічні взаємини, енергетика, то вони могли абсолютно спокійно про це поговорити", - заявив він.

На думку журналіста, вони могли констатувати, що не можуть домовитися щодо українського питання і далі кожний з них міг висувати один одному пропозиції.

""От знаєш, якщо ти будеш домовлятися по українському питанню, я тобі пропоную ось це, ось це, ось це і ось це". А Путін Трампу: "А я тобі ось це, ось це, ось це і ось це". Карти, кожний з них показував свої карти. Вони збиралися розмовляти шість годин з обідом", - сказав Портников.

Він висловив думку з приводу того, чому скасували спільний обід.

Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці

"А це ж був обід у розширеному складі делегації. Це ж не просто була зустріч, щоб поїсти. Це був розширений склад делегації. От Путін туди брав міністра оборони, брав туди Дмітрієва, вони взагалі не брали участі у перемовинах. Розумієте? Не було предмета розмови.  І саме тому, що не було ніякого предмета розмови, вони скасували цей обід", - заявив журналіст.

Портников наголосив, що дві години Путін і Трамп могли просто один одному висувати певні пропозиції, які не стосувалися конкретно війни. 

"Тому що, якщо вони домовилися по війні, вони б і пресконференцію провели подовше і обід би був. Вони просто обмінялися пропозиціями підкупу один одного і їх не влаштували, значить, ці пропозиції. Вони роз'їхалися думати. Ось це те, що любить Трамп. Він показав свої карти Путіну. Путін показав йому свої карти, оскільки обидва готові, так би мовити, грати якимись такими не зовсім реальними картами, то їм потрібно подумати буде. От вони роз'їхалися після цього покеру. І Трамп ще робить ці обличчя покером. Це називається poker face. От воно. І щоб ніхто не сумнівався, як це виглядає в реальній політиці", - вважає він.

На думку журналіста, ця історія з обідом - вона набагато більш точно всю реальність висвітлює, ніж всі інші заяви. 

"Якщо був би конкретний предмет розмов, якщо вони про щось могли говорити, вони б обов'язково залучили інших членів делегації. Це логіка бюрократії. Ти не будеш міністра оборони Росії вести з Москви через Магадан на Аляску, щоб він просто погуляв по Анкоріджу. А так сталося. А Дмітрієв, якого спеціально привезли для того, щоб він розповідав про свої економічні пропозиції, він залишився поза залом засідань", - підсумував Портников.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. 

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня.

Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

