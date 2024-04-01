Організували втечу чоловіків мобілізаційного віку до Молдови: викрито міжнародне злочинне угруповання
Спецслужби Молдови та України ліквідували угруповання з незаконної міграції, що організовувало втечу чоловіків призовного віку до Республіки Молдова
Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.
Комплексне розслідування щодо викриття фігурантів тривало протягом восьми місяців. У результаті було встановлено учасників угруповання, серед них - громадяни України та Молдови.
Згідно з інформацією слідства, фігуранти організовували нелегальний виїзд українських чоловіків мобілізаційного віку до Молдови. Така послуга коштувала від $4 тис. до €4 тис.
"Наприкінці минулого тижня у двох підозрюваних у кримінальному провадженні громадян Молдови були проведені обшуки, у результаті яких були зібрані істотні докази для порушення кримінальної справи. Слід зазначити, що об'єктом кримінального розслідування є і співробітники молдавських правоохоронних органів", - розповіли в поліції.
Учасники угруповання перевозили українських чоловіків з Вінниці до Ямполя, через річку Дністер, а потім - до Кишинева. Звідти ухилянти мали продовжити шлях до Європейського Союзу.
"Троє українських мігрантів були виявлені в міжнародному аеропорту Кишинева, хоча вони мали намір виїхати до ЄС, але не мали легального в'їзду до Молдови", - зазначено в повідомленні.
- 1 квітня у Молдові на полігоні національної армії розпочалися багатонаціональні навчання JCET-2024, у яких беруть участь військові з Румунії та Сполучених Штатів Америки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.9 Купівля 38.9Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.12Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе