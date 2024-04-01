Організували втечу чоловіків мобілізаційного віку до Молдови: викрито міжнародне злочинне угруповання

Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

Комплексне розслідування щодо викриття фігурантів тривало протягом восьми місяців. У результаті було встановлено учасників угруповання, серед них - громадяни України та Молдови.

Згідно з інформацією слідства, фігуранти організовували нелегальний виїзд українських чоловіків мобілізаційного віку до Молдови. Така послуга коштувала від $4 тис. до €4 тис.

"Наприкінці минулого тижня у двох підозрюваних у кримінальному провадженні громадян Молдови були проведені обшуки, у результаті яких були зібрані істотні докази для порушення кримінальної справи. Слід зазначити, що об'єктом кримінального розслідування є і співробітники молдавських правоохоронних органів", - розповіли в поліції.

Учасники угруповання перевозили українських чоловіків з Вінниці до Ямполя, через річку Дністер, а потім - до Кишинева. Звідти ухилянти мали продовжити шлях до Європейського Союзу.

"Троє українських мігрантів були виявлені в міжнародному аеропорту Кишинева, хоча вони мали намір виїхати до ЄС, але не мали легального в'їзду до Молдови", - зазначено в повідомленні.