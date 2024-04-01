У Молдові стартували міжнародні військові навчання JCET-2024, до яких долучилися США та Румунія

Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.

Військові навчання триватимуть з 1 по 19 квітня у навчальних центрах національної армії Молдови. У їхніх рамках учасники стрибатимуть із парашутом, стрілятимуть передовою зброєю в денний та нічний час, а також тренуватимуться в польових умовах.

Зазначено, що навчання JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) проходять згідно з планом підготовки молдовської армії у 2024 році.

"Метою навчань є спільна підготовка та обмін досвідом між молдовськими, румунськими та американськими спецпризначенцями, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами, які беруть участь у заходах", – акцентують у міноборони Молдови.