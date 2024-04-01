У Молдові стартували міжнародні військові навчання JCET-2024, до яких долучилися США та Румунія
У Молдові на полігоні національної армії розпочалися багатонаціональні навчання JCET-2024, у яких беруть участь військові з Румунії та Сполучених Штатів Америки
Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.
Військові навчання триватимуть з 1 по 19 квітня у навчальних центрах національної армії Молдови. У їхніх рамках учасники стрибатимуть із парашутом, стрілятимуть передовою зброєю в денний та нічний час, а також тренуватимуться в польових умовах.
Зазначено, що навчання JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) проходять згідно з планом підготовки молдовської армії у 2024 році.
"Метою навчань є спільна підготовка та обмін досвідом між молдовськими, румунськими та американськими спецпризначенцями, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами, які беруть участь у заходах", – акцентують у міноборони Молдови.
- 16 березня повідомлялося, що південнокорейські та американські військові провели спільні навчання з відпрацюванням бойових стрільб по ймовірних північнокорейських крилатих ракетах біля західного узбережжя Південної Кореї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.89 Купівля 38.89Продаж 39.42
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.83
- Актуальне
- Важливе