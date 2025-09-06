Особливого враження не справив: професор Айзенберг про реакцію у США на парад у Китаю
Парад у Китаю - демонстрація у стилі тоталітарного режиму, на який пересічні американці не звернули уваги
Про це розповів в етері Еспресо професор Мангеттенського університету (США) Ігор Айзенберг.
"Щодо військового параду у Китаю, який відбувся 3 вересня, пересічні американці не дуже на нього звертали увагу, хоча це показували у США по телебаченню. Адже більшість людей розуміє - сучасна розвідка дозволяє знати про наявність та кількість тієї чи іншої зброї. Цей парад був демонстрацією у стилі тоталітарного режиму, особливо в комуністичних тоталітарних режимах полюбляють такі паради. Можна згадати, як радянські комуністи любили паради, навіть двічі на рік їх проводили", - прокоментував професор.
На його думку, на Трампа цей парад міг справити таке враження, що він захоче провести військовий парад у наступному році, коли буде 250-річчя Сполучених Штатів. Бо ж у Трампа є такі взірці як Путін та Сі, а парад – символ сили.
"Нещодавно Трамп перейменував міністерство оборони на міністерство війни, що, до речі, ще має бути схвалено конгресом. Адже конгрес може це і не схвалити. Для Трампа такі символи є важливими. А взагалі цей парад особливого враження ні на кого не справив", - резюмував Айзенберг.
- 3 вересня китайська армія на військовому параді продемонструвала свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету DF-61.
