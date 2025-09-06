Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Особливого враження не справив: професор Айзенберг про реакцію у США на парад у Китаю
Ексклюзив

Особливого враження не справив: професор Айзенберг про реакцію у США на парад у Китаю

Ірена Моляр
6 вересня, 2025 субота
18:22
Світ Лазер LY-1 (Китай)

Парад у Китаю - демонстрація у стилі тоталітарного режиму, на який пересічні американці не звернули уваги

Зміст

Про це розповів в етері Еспресо професор Мангеттенського університету (США) Ігор Айзенберг.

"Щодо військового параду у Китаю, який відбувся 3 вересня, пересічні американці не дуже на нього звертали увагу, хоча це показували у США по телебаченню. Адже більшість людей розуміє  - сучасна розвідка дозволяє знати про наявність та кількість тієї чи іншої зброї. Цей парад був демонстрацією у стилі тоталітарного режиму, особливо в комуністичних тоталітарних режимах полюбляють такі паради. Можна згадати, як радянські комуністи любили паради, навіть двічі на рік їх проводили", - прокоментував професор.

На його думку, на Трампа цей парад міг справити таке враження, що він захоче провести військовий парад у наступному році, коли буде 250-річчя Сполучених Штатів. Бо ж у Трампа є такі взірці як Путін та Сі, а парад – символ сили.

"Нещодавно Трамп перейменував міністерство оборони на міністерство війни, що, до речі, ще має бути схвалено конгресом. Адже конгрес може це і не схвалити. Для Трампа такі символи є важливими. А взагалі цей парад особливого враження ні на кого не справив", - резюмував Айзенберг.

 

  • 3 вересня китайська армія на військовому параді продемонструвала свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету DF-61.
     
Читайте також:
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Автор Оксана Ліховід
4 вересня, 2025 четвер
Це дійсно дуже насторожило: Дикий прокоментував саміт у Пекіні
Зеленський, путін
Автор Ксенія Золотова
5 вересня, 2025 п'ятниця
Путін пообіцяв Зеленському "100% безпеку" під час зустрічі в Москві
газогін "Сила Сибіру"
Автор Дар'я Тарасова
5 вересня, 2025 п'ятниця
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
6 вересня
19:29
ядерна зброя
Бразилії може знадобитися ядерна зброя, - міністр енергетики
19:07
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Своїми вето Кароль Навроцький може завдати шкоди економіці Польщі, - політоглядачка Попович
19:04
Сільськогосподарський ринок "Столичний" (Київ)
НАБУ підозрює екснардепа від ПР та столичну забудовницю у привласненні 18 га землі сільгоспринку в передмісті Києва: про яких фігурантів йдеться
18:26
Огляд
Дружина витратила $1 млн на вечірку у Москві: що відомо про затриманого нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка
18:04
OPINION
Крим між імперськими тінями: Туреччина, Росія та боротьба за український півострів
17:55
Оновлено
Заарештовано нардепа від ОПЗЖ (06.09.2025)
Заарештовано чинного нардепа від ОПЗЖ Х. ЗМІ кажуть, що це видворений з Еміратів Христенко, слідчих цікавіть нібито його зв'язок з НАБУ
17:35
Бельгія
У Брюсселі хочуть залучити військових для патрулювання міста: чому виникла така потреба
17:35
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Є небезпечний сигнал: Безсмертний про промови Сі Цзіньпіна під час саміту ШОС та параду у Китаю
17:01
Сі Цзіньпін та Путін
Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про довголіття: яка причина
16:04
OPINION
Що не так з цифровізацією комунальних послуг
15:53
Ексклюзив
F-16 Україна
Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук
15:32
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Можуть готувати нові наступальні дії": на Запорізькому напрямку РФ збільшує перевезення боєкомплекту, - "Атеш"
14:38
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російська армія просунулася в населених пунктах трьох областей, - DeepState
14:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп мріє про такий парад, як у Китаї, - Рибачук
14:04
OPINION
Хто створив проблему під назвою "Китай"
13:55
У Лондоні в колишньому телецентрі BBC сталася пожежа
13:17
Літак премʼєра Вірменії Пашиняна вперше за 30 років скористався повітряним простором Азербайджану
12:31
Росія може виробляти до 2700 "шахедів" на місяць, - ГУР
12:22
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
"Газпром" фактично банкрут, РФ не має коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", - аналітик Несходовський
12:04
оптоволоконний безпілотник
У Чернігові росіяни з дрона скинули листівки у вигляді грошей із закликом наводити вогонь по ЗСУ
12:00
OPINION
Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова
11:48
Трамп поглумився з Геґсета
У Пентагоні обурені ребрендингом міністерства: доведеться змінювати символіку понад 700 тис. обʼєктам, - Politico
11:27
Артилерійські розвідники "Чорного лісу" продемонстрували знищення російського ЗРК за $ 25 млн
11:20
Прапор США
США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви
10:55
Аналітика
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Що й кому показав військовий парад в Китаї
10:53
З початку вересня РФ застосувала проти України понад 1300 БПЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет, - Зеленський
10:38
Оновлено
Петер Сіярто
Сіярто каже, що Україна в ЄС "знищить угорських фермерів, ринок праці та безпеку". Сибіга запропонував йому зустрітися замість суперечок онлайн
10:36
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Найбільше Путін боїться не розширення НАТО, - експосол США у РФ Макфол
10:27
Російський газ
До Китаю прибув другий танкер із російським СПГ, який перебуває під санкціями США, - Bloomberg
10:22
Нова глава МЗС Британії Купер провела першу розмову на посаді з Сибігою
10:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Дональд Трамп і Володимир Путін знову на одній хвилі, Україна заборонить церкву, яка пов'язана з провоєнною РПЦ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
10:09
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Угода про тимчасове чи довгострокове перемир’я - принципово не має ніякого значення
10:02
OPINION
Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
10:00
PR
YSL
Чи варто купувати YSL чи краще Chanel
09:38
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Карта бойових дій за період 30 серпня – 6 вересня: наступ ворога врешті почав просідати чи росіяни готують новий прорив?
09:26
ППО
Сили ППО знешкодили 68 із 91 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:37
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 атак
08:14
Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: є знеструмлення, затримуються поїзди
08:03
OPINION
Нас чекає остаточний розпад системи міжнародної безпеки
08:01
Огляд
Воля до успіху, життя та їжа, папіроси для Кассандри – 5 книг про те, як стати собою
