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"Останнє, що хоче Росія, - розширювати свою територію та захоплювати людей": фейки світових ЗМІ за 4 червня

3 червня, 2024 понедiлок
17:37
Світ фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 4 червня

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 червня у світі з'явились два фейки. 

Дезінформація: Американський політик Роберт Френсіс Кеннеді-молодший на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Українські військові – отримавши схвалення від президента Байдена – зараз обстрілюють американськими, британськими та німецькими ракетами цивільні об'єкти в Росії, включаючи Білгород та інші міста, намагаючись втягнути НАТО в повномасштабну війну проти Росії".

Спростування: Такими заявами політик спотворює реальність, намагаючись викривити мету використання українськими військовими західної зброї. Насправді Збройні Сили України використовують західне озброєння проти Росії для захисту української території та нейтралізації російських військових об'єктів.

Дезінформація: Американський журналіст Клейтон Морріс у своєму подкасті Redacted заявив: "Росія має величезну площу землі. Останнє, що вони хочуть робити, це розширювати свою територію і захоплювати людей, які не є частиною цієї величезної діаспори. У них достатньо корисних копалин і ресурсів, а у нас (США, – ред.) – ні. Ми намагаємося забрати ці ресурси у них".

Спростування: Протягом кількох десятиліть Росія жорстоко атакує території сусідніх країн, нав'язуючи окупованому населенню свій "русскій мір". Крім того, російська влада та її рупори відкрито говорять про свої експансіоністські та імперіалістичні амбіції.

  • 30 травня стало відомо, що росіяни вигадали черговий фейк, нібито у Європейському суді з прав людини запустили процес проти України щодо тортур над російським військовополоненим.

Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
фейк
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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