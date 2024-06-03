"Останнє, що хоче Росія, - розширювати свою територію та захоплювати людей": фейки світових ЗМІ за 4 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 червня у світі з'явились два фейки.

Дезінформація: Американський політик Роберт Френсіс Кеннеді-молодший на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Українські військові – отримавши схвалення від президента Байдена – зараз обстрілюють американськими, британськими та німецькими ракетами цивільні об'єкти в Росії, включаючи Білгород та інші міста, намагаючись втягнути НАТО в повномасштабну війну проти Росії".

Спростування: Такими заявами політик спотворює реальність, намагаючись викривити мету використання українськими військовими західної зброї. Насправді Збройні Сили України використовують західне озброєння проти Росії для захисту української території та нейтралізації російських військових об'єктів.

Дезінформація: Американський журналіст Клейтон Морріс у своєму подкасті Redacted заявив: "Росія має величезну площу землі. Останнє, що вони хочуть робити, це розширювати свою територію і захоплювати людей, які не є частиною цієї величезної діаспори. У них достатньо корисних копалин і ресурсів, а у нас (США, – ред.) – ні. Ми намагаємося забрати ці ресурси у них".

Спростування: Протягом кількох десятиліть Росія жорстоко атакує території сусідніх країн, нав'язуючи окупованому населенню свій "русскій мір". Крім того, російська влада та її рупори відкрито говорять про свої експансіоністські та імперіалістичні амбіції.