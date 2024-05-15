Пакет військової допомоги Україні від Австралії міститиме катери, - посол Мірошниченко

Про це він написав у соцмережі Х.

"Перебуваючи в Хобарті, окрім доповідей у ​​Тасманійському клубі та Королівському інституті об’єднаних служб, я також мав змогу оглянути човни, які виготовляє для України інноваційна компанія Tassie Sentinel. Вони увійшли до останнього пакету допомоги Україні уряду Австралії", - йдеться у повідомленні.

У самій компанії додали, що катери, які можуть виконувати завдання як у річках, так і у відкритому морі, допоможуть Україні.

"830R може бути швидко розгорнутий та потребує мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність, коли це буде необхідно українським силам", - заявив генеральний директор Sentinel Boats Джордж Макгуайр.