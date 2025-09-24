Іран заявив, що продовжить продавати нафту Китаю навіть у разі запровадження санкцій ООН

Про це пише Reuters.

Міністр нафти Ірану Мохсен Пакнеджад 24 вересня заявив, що продажі іранської нафти до Китаю триватимуть навіть у разі відновлення санкцій ООН через так званий механізм швидкого відновлення. Це відбувається на тлі спроб Тегерану та європейських держав досягти угоди для уникнення санкцій.

На питання щодо продажів нафти Китаю після можливого відновлення санкцій Пакнеджад відповів: "Вони продовжуватимуться, у нас немає проблем". Він також підкреслив, що механізм швидкого відновлення не накладе "нових обтяжливих обмежень" на іранський експорт нафти.

"Останніми роками ми зіткнулися з такими суворими обмеженнями через несправедливі та односторонні санкції США, тому на практиці санкції ООН мало що змінять у цій ситуації", – зазначив міністр.

На полях Генеральної Асамблеї ООН 23 вересня міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та Німеччини — так звана "трійка", разом із главою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас провели переговори з іранським колегою, намагаючись знайти вирішення проблеми.

28 серпня Франція, Німеччина та Британія запустила 30-денний процес відновлення санкцій ООН, звинувативши Тегеран у невиконанні ядерної угоди 2015 року, спрямованої на недопущення розробки ядерної зброї. Якщо домовленість не буде досягнута, санкції почнуть діяти 27 вересня.

Європейські країни наполягають на відновленні доступу ядерних інспекторів ООН до найчутливіших об’єктів Ірану, розв'язанні питань щодо запасів збагаченого урану та початку переговорів зі США.