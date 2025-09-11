Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік: передбачено $400 млн для України

Про це повідомляє The New York Times.

Як проходило голосування

Як відмітили автори, голосування 231 проти 196, здебільшого за партійною лінією, показало, як республіканці в Конгресі перетворили щорічний законопроєкт про політику Пентагону, який раніше мав переважну підтримку, на інструмент для просування консервативних соціальних рішень.

"У третій рік поспіль республіканці додають нові обмеження, спрямовані на блокування ініціатив у сфері різноманіття, рівності та інклюзії, низку кліматичних заходів, а також на збільшення передачі списаного військового озброєння до цивільної програми з вогнепальної зброї – відштовхуючи навіть демократів, які спершу його підтримували", - йдеться у матеріалі.

Більше про мету законопроєкту

Заявленою метою законопроєкту було спрощення й модернізація процесу, за яким Пентагон визначає та забезпечує військові потреби, зокрема через дослідження, бюджетування, укладання контрактів, виробництво та постачання. Цей процес критикують як республіканці й демократи в Конгресі, так і представники оборонної промисловості.

У виданні зауважили, що незважаючи на партійний характер остаточного законопроєкту, він включає в себе зусилля, підтримані як консервативними республіканцями, так і прогресивними демократами, щоб повернути Конгресу військові повноваження після десятиліть, протягом яких виконавча влада отримала широкі повноваження проводити військові операції без схвалення законодавців.

Хоча республіканці та демократи високо оцінили заходи в законопроєкті, які, на їхню думку, покращать здатність Пентагону виконувати оборонні місії та зміцнять армію, значна частина дебатів була поглинена суперечками щодо кількох консервативних обмежень соціальної політики, запроваджених Республіканською партією під час голосувань, які відбувалися переважно за партійною ознакою.

Деякі з них були спрямовані проти трансгендерних військовослужбовців та їхніх сімей, що відповідає зусиллям адміністрації Трампа щодо звільнення трансгендерних військовослужбовців з лав збройних сил.

Що законопроєкт передбачає для України?

Незважаючи на хвилю опору республіканців наданню військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки.

Палата представників відхилила пропозицію Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для України, причому як республіканці, так і демократи голосували проти.

Законодавці також додали вимогу до Пентагону звітувати перед Конгресом, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, схвалену Конгресом. Це, як зауважили автори, схоже на спробу відновити контроль законодавців після того, як улітку Пентагон призупинив постачання допомоги Україні без попередження законодавців.