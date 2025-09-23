Пандемію створили небезпечні експерименти за кордоном: Трамп в ООН натякнув, що COVID-19 виник через людський фактор

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН, який транслювало Еспресо.

"Ми намагаємось боротися з небезпечною зброєю, я також хочу звернути увагу стосовно біологічної зброї, ядерної зброї, вона навіть гірша, і ми включаємо її в це число. Ми хочемо боротися з розповсюдженням, створенням ядерної зброї. Я дивлюсь на зброю, яка настільки могутня, що не можна нею користуватися", - сказав він.

Президент США заявив, що ми скористаємося подібною зброєю - може настати кінець світу, більше не буде ООН, нічого не буде.

"Лише декілька років тому небезпечні експерименти за кордоном створили небезпечну пандемію і це неймовірно небезпечно, і для того, щоб запобігати цьому, моя адміністрація, хочу оголосити, що ми будемо проводити конвенцію щодо біологічної зброї, і будемо створювати систему, якій всі можуть довіряти, і ми сподіваємось, що ООН також зіграє в цьому конструктивну роль. І багато хто говорить, що це може стати прекрасною річчю, але може й стати дуже небезпечною", - підсумував Трамп.