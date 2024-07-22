Папа Римський сподівається, що Олімпіада стане нагодою для встановлення перемир'я

Про це, як повідомляє Vatican News, Папа Франциск сказав, завершуючи недільну молитву до Пресвятої Богородиці 21 липня.

Після молитви "Ангел Господній" Папа Франциск нагадав присутнім паломникам, що цього тижня в Парижі стартують Олімпійські ігри, після яких також відбуватиметься Паралімпіада.

"Спорт має велику соціальну силу, здатну мирно об’єднувати людей різних культур", – наголосив Папа. Він висловив сподівання, що "ця подія стане знаком інклюзивного світу, який ми прагнемо побудувати, а спортсмени своїм свідченням стануть посланцями миру та добрими прикладами до наслідування для молоді". Також Папа Римський нагадав, що згідно з давньою традицією "Олімпійські ігри мають стати можливістю встановити перемирʼя у війнах, виявляючи щире прагнення до миру".

Окрім того, Папа Франциск закликав присутніх паломників молитися за мир, особливо за терплячу Україну, Палестину, Ізраїль, Мʼянму та багато інших країн, які страждають від війн, наголосивши, "що війна завжди є поразкою".