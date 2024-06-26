Папа Франциск зустрівся з родичами українських військовополонених – захисників Маріуполя

Про це повідомляє Vatican News.

Українки зустрілися з Папою в середу, 26 червня, після завершення загальної аудієнції. Під час зустрічі зі Святішим Отцем жінки передали йому списки, інформацію про своїх близьких, а також символічні подарунки.

Жінки розповіли, що їхні рідні – оборонці Маріуполя, які в російських судилищах отримали судові вироки на тривалі терміни або й пожиттєво, через що їх виключили зі списків на обмін. До них не мають доступу міжнародні організації, такі як Червоний Хрест.

"У нас сто один незаконно ув'язнений саме з "Азову", і ми дуже хочемо, щоб саме за них всіх поклопотався Папа Римський, попросив, звернувся до Путіна, тому що поміняти їх можливо лише через амністію або помилування. Вони їм там уже не потрібні, а нам потрібні, ми їх чекаємо", – розповіла одна з жінок, Тетяна, 24-річний єдиний син якої вже понад два роки перебуває в російському полоні.

Усі жінки розповідають, що востаннє мали зв’язок зі своїми сином і коханими ще навесні 2022 року.

"Я його чула крайній раз 16 травня 2022 року, він сказав: "Не хвилюйся, все буде добре. Скоро побачимося. Будемо готуватися до справжнього весілля". Тому що ми розписані, але весілля в нас як такого не було і ми планували", – розповіла ще одна українка, Тамара, зазначаючи, що після того бачила свого нареченого лише на сайтах, на яких розповідали про "судовий процес", за підсумками якого чоловік отримав довічне ув'язнення.

Тамара також дізналася, що її нареченого утримують у колонії "Сєверний волк" у Сибіру – тій самій, де перебував Навальний, що є однією з найсуворіших.

Ще одна жінка, Алла, востаннє чула голос свого чоловіка 18 травня 2022 року. Він був поранений у руку.

"Після того довгий час у мене зв'язку з ним взагалі не було. 6 травня 2023 року, коли був обмін, вийшов побратим мого чоловіка, який зв'язався зі мною і сказав, що він був з ним в одній камері. Я запитала про його поранену руку, а той мені сказав, що його рука гниє і працює приблизно тільки на 30%. На цьому все", – каже жінка.

Згодом Алла бачила чоловіка на російських сайтах у новинах: восени 2023 року його "засудили" на 24 роки ув'язнення, а у квітні – на 28. Відтоді жінка не має жодної інформації про свого чоловіка.

Віолетта розповіла, що інформацію про свого чоловіка отримує лише з російських телеграм-каналів. Звідти дізналася про так званий судовий процес у терористичній "ДНР", де чоловіка "засудили" до довічного ув’язнення.

"Основне, що ускладнює його перебування в полоні, крім усіх інших обставин, – це те, що в нього є пухлина в голові, доброякісна, але все ж її потрібно обстежувати кожні чотири місяці, щоб вчасно її, скажімо так, вилучити з голови", – поділилася Віолетта.

Жінка додала, що вони навіть не встигли пожити як сім’я, оскільки шлюб з коханим уклали дистанційно в березні 2022 року.

"Росія каже, що вони можуть повернутися додому тільки шляхом помилування або амністії від Путіна. Тому звичайним обміном наші рідні не повернуться. Єдиний шлях – впливати на Росію будь-якими способами. І Папа Римський міг би, можливо, поклопотатися про наших рідних і допомогти нам у їхньому поверненні", – додає вона.

Жінки додали, що не опускати руки й іти вперед їм допомагає взаємна підтримка, акції небайдужих людей, які відбуваються щонеділі в Києві. Рідні військовополонених намагаються використати всі можливості, аби повернути їх додому. Тому вирішили розповісти Папі свої історії, аби він "зрозумів, наскільки довго вони там і через які страждання вони пройшли".