Папі Римському пропонували створити його ШІ-версію, він відмовився
Папа Римський Лев XIV не погодився на пропозицію створити його ШІ-копію – "штучного Папу". Він вважає, що ця технологія може поставити під загрозу ідентичність особистості
Про це повідомило Politico.
За словами Лева XIV, у нього просили дозволу для створення за допомогою штучного інтелекту його версії – "штучного Папи", що дозволило б будь-кому мати особисту аудієнцію.
"Цей папа штучного інтелекту дав би їм відповіді на їхні запитання, і я сказав: "Я не збираюся на це давати дозвіл". Якщо є хтось, кого не повинен представляти аватар, я б сказав, що Папа знаходиться високо в списку", – сказав понтифік.
Від часу свого обрання Папа Римський неодноразово висловлював стурбованість впливом ШІ на людство, зокрема, на добробут дітей і молоді.
"Людська гідність має дуже важливий зв'язок з роботою, яку ми робимо. Якщо ми автоматизуємо весь світ, і лише деякі люди матимуть ресурси ... є велика проблема, величезна проблема, яка насувається", – заявив він.
- Раніше в Албанії вперше в світі створили міністра за допомогою штучного інтелекту: він відповідатиме за державні закупівлі й не має піддаватися хабарям.
