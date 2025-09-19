Папі Римському пропонували створити його ШІ-версію, він відмовився

Про це повідомило Politico.

За словами Лева XIV, у нього просили дозволу для створення за допомогою штучного інтелекту його версії – "штучного Папи", що дозволило б будь-кому мати особисту аудієнцію.

"Цей папа штучного інтелекту дав би їм відповіді на їхні запитання, і я сказав: "Я не збираюся на це давати дозвіл". Якщо є хтось, кого не повинен представляти аватар, я б сказав, що Папа знаходиться високо в списку", – сказав понтифік.

Від часу свого обрання Папа Римський неодноразово висловлював стурбованість впливом ШІ на людство, зокрема, на добробут дітей і молоді.

"Людська гідність має дуже важливий зв'язок з роботою, яку ми робимо. Якщо ми автоматизуємо весь світ, і лише деякі люди матимуть ресурси ... є велика проблема, величезна проблема, яка насувається", – заявив він.