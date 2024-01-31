Парламент Британії закликав уряд швидше передати Україні заморожені гроші Абрамовича

Про це пише The Guardian.

2,3 млрд фунтів

"Невиконана обіцянка, яку Абрамович дав під час продажу ФК "Челсі", погано відбивається на ньому та уряді через те, що вони не наполягали на більш обов’язкових зобов’язаннях. Ми закликаємо уряд використати всі доступні правові важелі для швидкого виходу з глухого кута, щоб Україна могла отримати таку необхідну, обіцяну та давно очікувану допомогу", - заявив очільник комітету Пітер Рікеттс.

Водночас у британському МЗС відповіли, що доходи від продажу ФК "Челсі" залишаються заморожені на банківському рахунку Великобританії, поки незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу цими грошима.

"Тоді потрібно буде подати заявку на ліцензію, щоб переказати кошти до фонду", - додали у відомстві.

ЗМІ нагадує, що Абрамович завершив продаж клубу в травні 2022 року консорціуму на чолі з мільярдером Тоддом Болі та американською приватною інвестиційною компанією Clearlake Capital. Однак минулого року кошти залишалися замороженими на банківському рахунку, що належить компанії Абрамовича Fordstam, через суперечку щодо того, куди вони мають піти.

Абрамович і продаж "Челсі"

31 січня повідомлялося, що російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів – їх він одержав від продажу футбольного клубу "Челсі", але вони досі заблоковані урядом Британії. Про це писав The Telegraph.

У квітні зазначалося, що фонд, який створюється для передачі Україні $3 млрд від продажу Абрамовичем ФК "Челсі", майже готовий до роботи, але схвалення урядом Великої Британії триває довше, ніж очікувалося.

За словами Майка Пенроуза, колишнього виконавчого директора ЮНІСЕФ у Великій Британії, який виконує обов’язки гендиректора нового фонду, усе було готове до передачі коштів Україні. Фонд лише чекав схвалення від британського уряду.

У травні британська газета Times писала, що 2,35 млрд фунтів (2,9 млрд доларів), отримані фірмою Романа Абрамовича від вимушеного продажу клубу "Челсі", за рік після угоди підуть, як і планувалося, на програми допомоги постраждалим від війни в Україні.

Сам Абрамович у середині червня пропонував розподілити кошти між українцями та росіянами.

У липні уряд Британії дозволив використовувати 2,3 млрд фунтів від продажу Абрамовичем "Челсі" лише в Україні.