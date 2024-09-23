Партія Шольца виграла парламентські вибори в Бранденбурзі, перемігши ультраправу AfD
На виборах до парламенту східнонімецької землі Бранденбург із невеликим відривом перемогла Соціал-демократична партія Німеччини, правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" посіла друге місце
Про це йдеться в офіційних результатах виборів.
За офіційними даними, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Німеччини Олафа Шольца набрала 30,89% голосів виборців. Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) посіла друге місце з результатом 29,23% голосів. На третьому місці Християнсько-демократичний союз (ХДС) - за нинішню опозицію проголосували 12,1% виборців.
Прем'єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке від СДПН заявив, що вибори були "важкою роботою", передає Der Standard.
"Ми вступаємо в цю боротьбу, щоб не допустити, щоб наша країна отримала великий коричневий штамп", - наголосив він. - Як це часто бувало в історії, соціал-демократи зупинили екстремістів на шляху до влади".
За даними видання, Войдке прийняв ще одне рішення під час виборчої кампанії, а саме - не виступати разом з Олафом Шольцем. Його гаслом стало максимальне дистанціювання від берлінської політики та непопулярного коаліційного уряду СДПН, Зелених та ВДП.
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У неділю, 1 вересня 2024 року, на сході Німеччини пройшли вибори до земельних парламентів (ландтагів) у Саксонії та Тюрингії.
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