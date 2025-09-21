Перекриття нафтопроводу "Дружба" було б козирем Зеленського на зустрічі з Трампом, - дипломат Омелян

Про це сказав майор ЗСУ у відставці, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), політик Володимир Омелян в етері Еспресо.

"З Трампом, безумовно, дуже непросто, і він може кардинально поміняти свою думку протягом однієї доби і абсолютно комфортно себе з цим почувати, але як би не було, в нього є реперні точки, від яких він не відходить. Це, зокрема, питання енергоносіїв, насамперед нафти. Його заява, адресована Європі, можна трактувати і як те, що він не хоче брати на себе лідерство і відповідальність, спихує на Європу і країни НАТО повне ембарго російських нафти і газу. Розуміючи, що це майже нереалістична історія і потім сам вмиває руки і каже: "Хлопці, ну я ж хотів зробити все, що треба було зробити. Ви ж самі нічого не робите", - вважає він.

Омелян поділився думками щодо майбутньої зустрічі лідерів України та США.

"Одним із тих козирів, які б міг принести Зеленський на цю зустріч, сказати: "Пане президенте, сьогодні я перекрив нафтопровід "Дружба". Більше жодної краплі російської нафти територією України йти не буде. Це те, що ви хотіли, я це зробив" Це могло б мати би певний ефект, як свого часу, пам'ятаєте, такого нашого президента-втікача Януковича, який йшов на зустріч американській адміністрації в питанні останнього урану, який в нас був", - сказав дипломат.

На його думку, це могло б бути тим, як і інші президенти це робили, знаходячи якісь спільні точки дотику, але цей аргумент він був би достатньо непоганим.

"Інші пропозиції, які може везти йому Зеленський: "Дайте гроші" - Трамп це не сприйматиме. "Дайте зброю" - дай Бог, щоб він її продавав за європейські бюджети і ми її отримували, бо ми чуємо про скорочення, які йдуть з боку Вашингтону і по забезпеченню Тайваню, і по закупівлі європейськими нашими союзниками зброї для себе, не для України", - додав Омелян.

Він сказав, що сьогодні це перша хвиля обмежень - далі може бути ще якась історія, почалася, умовно, війна з Венесуелою.

"Хоча ми всі розуміємо, що цього не буде, але публічно це можна як війна, яка раптом потребує всіх ресурсів - і 155-ки, і ракети, все що хочеш, тому ми взагалі нікому нічого. Це може мати місце, може мати цілком місце. Тому я дуже сподіваюся, що Володимир Олександрович спільно з нашими союзниками підготується ретельно до цієї розмови, що вона матиме реальний результат для нашої країни насамперед, для наших союзників насамперед", - зазначив дипломат.

Омелян зауважив, що так, як зараз танцюють навколо Трампа усі лідери Заходу, не танцював ніхто і ніколи.

"І це не те що, як він казав сам, що цілують мене в одне місце, так, а тому, що вони розуміють, що станом на сьогодні ефективного інструменту по його переконанню робити щось правильно більше не існує. Саме тому і король Чарльз обсипає його почестями і регаліями, надаючи найвищий рівень зустрічі, щоб показати, що ось тут в Британії ми тебе вітаємо як союзника. Там, з Росією на Алясці ти можеш пити горілку з ведмедями, але не більше. В королівському палаці, в бальному залі, як любить розповідати Трамп, там його не буде, в принципі, такого якось у нас у Вінздорі. Те, що ти там збудуєш в Вашингтоні, ти можеш спробувати в Вашингтоні збудувати, приміряти на себе корону короля, але король є я, король Чарльз. Тому з Трампом доводиться себе вести, на жаль, не так, якби треба було поводитися з американським президентом, але так проголосували американські виборці, як свого часу проголосували українські в Україні", - підсумував він.