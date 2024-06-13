Переміщення всієї батареї Patriot в Україну є небезпечним, - очільник Бюро національної безпеки Польщі

Про це повідомляє пресслужба президента Польщі.

"Ми є країною, через яку проходить більша частина військової допомоги. Країною, повітряний простір якої за останні два роки тричі порушувався крилатими ракетами, це коштувало життя двом громадянам. Ми є країною, яка має вирішальне значення для забезпечення не тільки України, але і всієї системи стримування і підготовки до можливої оборони на східному фланзі", - заявив очільник БНБ Польщі.

Він повідомив, що йому невідомі деталі передачі американцями системи Patriot Україні через Польщу, і тому він попросив про розмову з цього приводу з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

За його словами, батареї Patriot можна розділити або перемістити в інші місця. э

"Натомість пересування усієї батареї є дуже небезпечним", - додав Яцек Сєвєра.