"Переживемо ці місяці": Кулеба про ймовірність того, що Орбан очолить Єврораду
Якщо посаду президента Європейської Ради обійматиме прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - це має вплинути на темпи євроінтеграції України
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
"Навіть якщо шість місяців там Орбан виконуватиме ці функції, він вже все одно в цей час буде головуючим у ЄС, оскільки головування Угорщини. Переживемо ці шість місяців", - сказав він.
Кулеба зауважив, що Україна веде дуже інтенсивну роботу" на європейському треку.
"У нас є чіткий план, чітке розуміння, куди ми рухаємося, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокація цих рішень", – пояснив він.
На його думку, ця ймовірна ситуація не має вплинути на темпи євроінтеграції України.
- Президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту улітку, тому достроково залишить посаду. Якщо це станеться, наступником Шарля Мішеля тимчасово може стати чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Згодом Мішель заявив, що в разі його відставки з посади існує багато способів уникнути того, щоб його наступником став Орбан.
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