"Переживемо ці місяці": Кулеба про ймовірність того, що Орбан очолить Єврораду

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Навіть якщо шість місяців там Орбан виконуватиме ці функції, він вже все одно в цей час буде головуючим у ЄС, оскільки головування Угорщини. Переживемо ці шість місяців", - сказав він.

Кулеба зауважив, що Україна веде дуже інтенсивну роботу" на європейському треку.

"У нас є чіткий план, чітке розуміння, куди ми рухаємося, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокація цих рішень", – пояснив він.

На його думку, ця ймовірна ситуація не має вплинути на темпи євроінтеграції України.