Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Перша жінка на цій посаді: Трамп сказав, хто очолить апарат Білого дому

Перша жінка на цій посаді: Трамп сказав, хто очолить апарат Білого дому

Ксенія Золотова
8 листопада, 2024 п'ятниця
06:50
Світ Білий дім

Президент США Дональд Трамп призначить Сьюзі Вайлз головою апарату Білого дому, яка стане першою жінкою на цій посаді

Зміст

Про це повідомляє АР.

Трамп призначив Вайлз, фактичну керівницю його переможної кампанії, головою свого апарату Білого дому, першою жінкою, яка обійме цю впливову посаду.

У найближчому оточенні Трампа та поза його межами фактичній керівниці переможної кампанії приписують те, що вона керувала його найбільш дисциплінованою та добре проведеною кампанією. Вона майже уникала уваги, навіть відмовляючись брати мікрофон, щоб виступити, коли Трамп святкував свою перемогу. Вона чинила опір офіційній посаді керівника кампанії, уникаючи стати мішенню, враховуючи історію Трампа, коли він переміщався між людьми на цій посаді.

Видання пояснює що призначення Вайлз — це перше важливе рішення Трампа як обраного президента, яке може стати визначальним випробуванням для його нової адміністрації, оскільки він повинен швидко створити команду, яка допоможе керувати величезним федеральним урядом. Вайлз не має великого досвіду роботи з федеральним урядом, але має тісні стосунки з новообраним президентом.

Помічники Трампа сподіваються, що обрання Вайлз свідчить про те, що обраний президент прагне створити більш згуртовану команду, хоча й таку, яка майже напевно залишиться менш традиційною, ніж його попередники-демократи чи республіканці.

  • Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що в адміністрації чинного лідера США Джо Байдена розчаровані результатом президентських виборів, проте поважають його.
Теги:
Новини
політика
Дональд Трамп
США
Читайте також:
росія, санкції
Автор Дар'я Куркіна
6 листопада, 2024 середа
МЗС РФ і речник Путіна Пєсков прокоментували обрання Трампа президентом США
танки Абрамс
Автор Тетяна Нижник
5 листопада, 2024 вiвторок
Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 44.28
    Продаж 45.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 листопада
07:03
Оновлено
Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові: є руйнування та постраждалі
06:39
Пентагон
Усі доступні кошти для підтримки України будуть використані до завершення каденції Байдена, - Пентагон
06:38
МЗС України
Окупаційну владу Криму пустили на організований за участі ООН Всесвітній форум міст, Україна заявила протест
06:21
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: ППО спрацювала на Київщині, на Одещині є поранені
06:05
Анонс
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру
04:47
смерть рашистським окупантам
У російській армії розпочались "інспекції" на Запоріжжі, - "Атеш"
02:52
вогонь, полум'я, пожежа
Росія захопила Новоолексіївку на Донеччині, - DeepState
01:57
Віктор Циганков, збірна України, Євро-2024
Лідер збірної України пропустить вирішальні матчі Ліги націй, - ЗМІ
01:05
Збитки від агресії РФ оцінюють у $800 млрд, - Зеленський
00:47
Михайло Мудрик і Крістофер Нкунку, Ліга конференцій
Мудрик забив гол і допоміг "Челсі" розтрощити "Ноах" у Лізі конференцій
00:26
Розпад коаліції в Німеччині: трьох міністрів звільнили, є призначення наступників
00:22
Динамо - Ференцварош
"Динамо" пропустило 4 голи від "Ференцвароша" та програла 4-й матч ЛЄ поспіль
2024, четвер
7 листопада
23:57
Володимир Зеленський
Зеленський прагне прямої передачі $300 млрд заморожених активів РФ: Купимо на ці гроші зброю в усіх країнах світу
23:55
Віталій Буяльський (ліворуч), Динамо - Ференцварош
"Динамо" - "Ференцварош" 0:4: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
23:13
путін
Переговори на базі "Стамбулу" та "нові кордони" України: Путін знову наробив заяв про війну
22:55
Білий дім
Адміністрація Байдена поважає вибір народу: в Білому домі визнали розчарування результатами виборів
22:28
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.
Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти зустрічається з лідерами країн: деталі перемовин
21:40
Німеччина
Німеччина продовжить підтримку України в 2025 році попри розпад коаліції, - Reuters
21:34
Володимир Зеленський
"Швидке закінчення війни - це втрати": Зеленський прокоментував слова Трампа про мир за 24 години
21:16
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путін привітав Трампа з перемогою на виборах США
21:11
Оновлено
Росіяни завдали масованого удару КАБами та ракетами по Запоріжжю: 4 загиблих, серед поранених 4 дитини
21:07
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
"Росія стане економічним лузером": дипломат Огризко пояснив, що чекає на Москву без підтримки Китаю
20:57
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.
"У них вже є втрати, це факт": Зеленський попередив про можливе збільшення бійців КНДР в Україні через слабку реакцію Заходу
20:16
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.
З трансляції саміту в Будапешті прибрали виступ Зеленського, бо він нібито "не був публічним". У Києві відреагували
20:06
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія змінює тактику застосування "шахедів" для атак по Україні, FPV-дрони стають основним засобом ураження на війні. Колонка Сергія Згурця
20:00
OPINION
Між Трампом і Путіним Україна може знову опинитися як "між Гітлером і Сталіним"
19:59
Оновлено
Олег Татаров
"Схеми" з'ясували, що Татаров після 2014 року щонайменше 9 разів літав до Москви. Заступник Єрмака відреагував
19:48
Оновлено
Росіяни вдарили по Миколаївці
Росіяни вдарили по Миколаївці на Донеччині: 2 загиблих, 5 поранених
19:46
Україна - Євросоюз
На саміті Європейської політичної спільноти лідери понад 40 країн закликали Трампа зберегти підтримку України
18:58
Оновлено
Бундестаг
У Німеччині після розпаду коаліції визначилися з новим міністром фінансів, а Штайнмаєр заявив про готовність розпустити Бундестаг
18:55
Джо Байден
"Не можна любити країну лише тоді, коли перемагаєш": Байден вперше звернувся до американців після перемоги Трампа
18:49
Ексклюзив
Кораблі цієї флотилії завдавали ракетних ударів по Україні: Defense Express про ураження суден РФ у Каспійському морі
18:33
Уряд протягом двох тижнів планує розробити кроки з цифровізації ВЛК
18:29
грузія
У Грузії апеляційний суд скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях
18:25
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, від чого залежатиме успішне проходження опалювального сезону
18:25
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна передала Туреччині перелік тяжкохворих кримських політвʼязнів
18:08
Ноутбук
В Україні близько 8 млн економічно неактивного населення, – Мінекономіки
18:03
OPINION
Про дилему: або "ось-ось програємо", або "треба про щось домовлятися"
17:54
Державний оператор тилу розробив санкції проти недобросовісних постачальників
17:51
на фото: ИіГ-29
"Патрулюють наше небо": міністр оборони Польщі пояснив, чому Україна не отримала обіцяні МіГ-29
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV