Перша жінка на цій посаді: Трамп сказав, хто очолить апарат Білого дому

Про це повідомляє АР.

Трамп призначив Вайлз, фактичну керівницю його переможної кампанії, головою свого апарату Білого дому, першою жінкою, яка обійме цю впливову посаду.

У найближчому оточенні Трампа та поза його межами фактичній керівниці переможної кампанії приписують те, що вона керувала його найбільш дисциплінованою та добре проведеною кампанією. Вона майже уникала уваги, навіть відмовляючись брати мікрофон, щоб виступити, коли Трамп святкував свою перемогу. Вона чинила опір офіційній посаді керівника кампанії, уникаючи стати мішенню, враховуючи історію Трампа, коли він переміщався між людьми на цій посаді.

Видання пояснює що призначення Вайлз — це перше важливе рішення Трампа як обраного президента, яке може стати визначальним випробуванням для його нової адміністрації, оскільки він повинен швидко створити команду, яка допоможе керувати величезним федеральним урядом. Вайлз не має великого досвіду роботи з федеральним урядом, але має тісні стосунки з новообраним президентом.

Помічники Трампа сподіваються, що обрання Вайлз свідчить про те, що обраний президент прагне створити більш згуртовану команду, хоча й таку, яка майже напевно залишиться менш традиційною, ніж його попередники-демократи чи республіканці.