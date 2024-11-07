Адміністрація Байдена поважає вибір народу: в Білому домі визнали розчарування результатами виборів
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що в адміністрації чинного лідера США Джо Байдена розчаровані результатом президентських виборів, проте поважають його
Про це вона повідомила на брифінгу, передає "Європейська правда".
Журналісти запитали в Жан-Пʼєр, чи шкодує Байден про те, що віцепрезидентка й кандидатка від демократів Камала Гарріс не стане очільницею Білого дому.
"Це був не той результат, якого хотіла наша команда. Тож ми розчаровані? Так, ми розчаровані. Було б неправдою з мого боку сказати, що ми не були розчаровані", - сказала речниця.
Водночас вона наголосила, що адміністрація поважає вибір американського народу.
"І тому президент також збирається забезпечити мирну передачу влади, тому що це те, на що заслуговує американський народ", - наголосила Жан-Пʼєр.
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