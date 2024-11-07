Адміністрація Байдена поважає вибір народу: в Білому домі визнали розчарування результатами виборів

Про це вона повідомила на брифінгу, передає "Європейська правда".

Журналісти запитали в Жан-Пʼєр, чи шкодує Байден про те, що віцепрезидентка й кандидатка від демократів Камала Гарріс не стане очільницею Білого дому.

"Це був не той результат, якого хотіла наша команда. Тож ми розчаровані? Так, ми розчаровані. Було б неправдою з мого боку сказати, що ми не були розчаровані", - сказала речниця.

Водночас вона наголосила, що адміністрація поважає вибір американського народу.

"І тому президент також збирається забезпечити мирну передачу влади, тому що це те, на що заслуговує американський народ", - наголосила Жан-Пʼєр.