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Головна Світ Перший корабель з продовольством для Гази відплив з Кіпру в рамках морського коридору

Перший корабель з продовольством для Гази відплив з Кіпру в рамках морського коридору

12 березня, 2024 вiвторок
10:00
Світ

У вівторок, 12 березня, з порту на Кіпрі вийшло судно, яке доставить майже 200 тонн гуманітарної допомоги в Газу в рамках нового морського коридору

Про це повідомляє Reuters.

З кіпрського порту Ларнака відпливло судно від істанської благодійної організації Open Arms, на борту якого перебувала баржа з 200 тоннами борошна, рису і протеїну.

"Наша мета - створити морську магістраль з човнів і барж з мільйонами порцій їжі, які безперервно прямуватимуть до Гази", - йдеться у заяві засновника американської благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андреса і її виконавчого директора Ерін Гор.

Однак, оскільки в Газі відсутня портова інфраструктура, World Central Kitchen заявила, що будує там злітно-посадкову смугу з матеріалів зруйнованих будівель і уламків. 

Окрім цього, представники американської благодійної організації повідомили, що на Кіпрі накопичилося ще 500 тонн допомоги, яка також буде відправлена до Гази.

  • 9 березня американська благодійна організація World Central Kitchen заявила, що на Кіпрі завантажує гуманітарну допомогу для Гази на судно, яке має пройти новим морським коридором.
Теги:
Кіпр
Ізраїль
Палестина
корабель
Близький Схід
гуманітарна катастрофа
гуманітарна допомога
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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