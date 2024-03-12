Перший корабель з продовольством для Гази відплив з Кіпру в рамках морського коридору
У вівторок, 12 березня, з порту на Кіпрі вийшло судно, яке доставить майже 200 тонн гуманітарної допомоги в Газу в рамках нового морського коридору
Про це повідомляє Reuters.
З кіпрського порту Ларнака відпливло судно від істанської благодійної організації Open Arms, на борту якого перебувала баржа з 200 тоннами борошна, рису і протеїну.
"Наша мета - створити морську магістраль з човнів і барж з мільйонами порцій їжі, які безперервно прямуватимуть до Гази", - йдеться у заяві засновника американської благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андреса і її виконавчого директора Ерін Гор.
Однак, оскільки в Газі відсутня портова інфраструктура, World Central Kitchen заявила, що будує там злітно-посадкову смугу з матеріалів зруйнованих будівель і уламків.
Окрім цього, представники американської благодійної організації повідомили, що на Кіпрі накопичилося ще 500 тонн допомоги, яка також буде відправлена до Гази.
- 9 березня американська благодійна організація World Central Kitchen заявила, що на Кіпрі завантажує гуманітарну допомогу для Гази на судно, яке має пройти новим морським коридором.
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