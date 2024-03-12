Перший корабель з продовольством для Гази відплив з Кіпру в рамках морського коридору

Про це повідомляє Reuters.

З кіпрського порту Ларнака відпливло судно від істанської благодійної організації Open Arms, на борту якого перебувала баржа з 200 тоннами борошна, рису і протеїну.

"Наша мета - створити морську магістраль з човнів і барж з мільйонами порцій їжі, які безперервно прямуватимуть до Гази", - йдеться у заяві засновника американської благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андреса і її виконавчого директора Ерін Гор.

Однак, оскільки в Газі відсутня портова інфраструктура, World Central Kitchen заявила, що будує там злітно-посадкову смугу з матеріалів зруйнованих будівель і уламків.

Окрім цього, представники американської благодійної організації повідомили, що на Кіпрі накопичилося ще 500 тонн допомоги, яка також буде відправлена до Гази.