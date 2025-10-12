Пєсков погрожує Молдові: не повторюйте помилок "однієї країни"
Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна, овзучив погрозу на адресу керівництва Молдови, де на нещодавніх парламентських виборах проросійських блок комуністів та соціалістів зазнав нищівної поразки від проєвропейських націонал-лібералів
В такий спосіб посадовець країни-агресорки відреагував на нову військову доктрину Респубілки Молдова, передає московська пропагандистська агенція ТАСС.
Зокрема, йому не сподобалося, що в даному документу "роблять із Росії антагоніста".
"Це продовження достатньо конфронтаційної лінії щодо нашої країни, недружньої лінії. Нинішнє керівництво Молдови, на наш погляд, робить серйозну помилку", - сказав речник Кремля.
При цьому Пєсков фактично пригрозив Молдові повторенням долі "однієї держави", якій така "помилка не дала нічого доброго".
"Вони вважають, що лінія на вибудовування відносин з Європою передбачає повну антагонізацію Росії. Цю помилку вже одна держава робила. Нічого доброго це не дало цій одній державі", - зазначив прессекретар Путіна.
Пєсков не вказав, яку саме "одну державу" він має на увазі, хоча в його словах легко вгадується натяк на Україну, повномасштабну агресію проти якої Москва розв'язала 2022 року, робить висновок Euronews.
