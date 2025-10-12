В такий спосіб посадовець країни-агресорки відреагував на нову військову доктрину Респубілки Молдова, передає московська пропагандистська агенція ТАСС.

Зокрема, йому не сподобалося, що в даному документу "роблять із Росії антагоніста".

"Це продовження достатньо конфронтаційної лінії щодо нашої країни, недружньої лінії. Нинішнє керівництво Молдови, на наш погляд, робить серйозну помилку", - сказав речник Кремля.

При цьому Пєсков фактично пригрозив Молдові повторенням долі "однієї держави", якій така "помилка не дала нічого доброго".

"Вони вважають, що лінія на вибудовування відносин з Європою передбачає повну антагонізацію Росії. Цю помилку вже одна держава робила. Нічого доброго це не дало цій одній державі", - зазначив прессекретар Путіна.

Пєсков не вказав, яку саме "одну державу" він має на увазі, хоча в його словах легко вгадується натяк на Україну, повномасштабну агресію проти якої Москва розв'язала 2022 року, робить висновок Euronews.