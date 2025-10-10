Росія витратила щонайменше €100 млн на втручання у вибори в Молдові, — посол Ківерь

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Останніми місяцями Молдова була на устах у всіх, адже вона перетворилася на поле битви між минулим і майбутнім — між демократичним розвитком та європейською інтеграцією з одного боку та поверненням до старої антидемократичної системи — з другого. Президентка Мая Санду охарактеризувала парламентські вибори як тест на демократію під атакою, який громадяни Молдови успішно пройшли", - зауважив він.

За словами дипломата, Кремль намагався вплинути на волевиявлення молдовських громадян за допомогою підкупу, пропаганди та залякування, причому масштаби цих дій перевищували втручання під час президентських виборів 2024 року.

"За наявною інформацією, Росія виділила щонайменше 100 млн євро на спробу вплинути на наші вибори, а можливо, і більше. Для такої маленької країни, як Молдова, це величезна сума", - додав Ківерь.

Він процитував президентку Маю Санду, яка під час Саміту європейської політичної спільноти в Копенгагені заявила, що "парламентські вибори слід розглядати як попередження для всієї Європи. Те, що відбулося в Молдові за останні кілька місяців, а особливо у фінальні тижні перед виборами, може статися в будь-якій європейській країні".