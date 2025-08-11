Під час авіаудару Ізраїлю по Газі загинуло п'ять працівників Al Jazeera
Під час атаки Ізраїлю на Газу загинув журналіст Анас аль-Шариф та ще четверо прцівників Al Jazeera. Канал звинуватив ізраїльську армію у навмисному вбивстві
Про це інформує The Guardian.
За інформацією Al Jazeera, унаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких Аль-Шариф. а такоє кореспондент Мохаммед Крейкех, оператори Ібрагім Захер, Мохаммед Нуфаль і Моамен Аліва.
Обстріл стався у неділю в районі Джабалія. Al Jazeera звинуватила ізраїльську армію в навмисному вбивстві журналіста, який висвітлював події у Газі з перших днів війни.
Збройні сили Ізраїлю підтвердили факт удару, стверджуючи, що Аль-Шариф "був керівником терористичної осередку в терористичній організації ХАМАС і відповідальний за ракетні обстріли ізраїльських цивільних осіб та сил ЗС Ізраїлю".
За їхніми словами, вони мають розвіддані та документи, знайдені в Газі, які є доказами причетності журналіста до ХАМАС.
Проте правозахисні організації та сам телеканал Al Jazeera відкинули ці звинувачення.
Представники правозахисних організацій і Комітету захисту журналістів (CPJ) наголосили, що Ізраїль не надав переконливих доказів своїх тверджень і що журналісти не повинні ставати мішенню під час бойових дій.
- Близько 100 тисяч людей 9 серпня вийшли на протести у Тель-Авіві після того, як прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив про намір взяти під контроль місто Газа.
