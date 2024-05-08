Підігрує пропаганді РФ: у ЦПД пояснили, чому Білорусь оголосила про ядерні навчання

Про це інформує ЦПД.

Там зазначають, що заява Білорусі про синхронізовану з Росією перевірку з залученням носіїв тактичної ядерної зброї є частиною російської кампанії "із залякування світу погрозами застосування ядерної зброї".

"Білорусь, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишається союзницею Москви, підігрує "ядерній пропаганді", до якої держава-агресорка вдається, щоб зірвати військову допомогу Україні від західних партнерів та схилити до переговорів на своїх умовах", - йдеться у повідомленні.

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У ЦПД наголосили, що для РФ ядерний шантаж залишається останнім аргументом, а активна експлуатація цієї теми свідчить, що у сьогоднішніх умовах росіяни не мають інших важелів, щоб змінити ситуацію на свою користь. Водночас Білорусь активізувала впродовж останнього часу свою участь в інформаційній війні проти України, щоб дестабілізувати ситуацію та впливати на європейських партнерів України через залякування.