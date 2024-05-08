Підігрує пропаганді РФ: у ЦПД пояснили, чому Білорусь оголосила про ядерні навчання
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що Білорусь раптово оголосила про проведення ядерних навчань, щоб підіграти пропаганді РФ, яка покликана залякати світ
Про це інформує ЦПД.
Там зазначають, що заява Білорусі про синхронізовану з Росією перевірку з залученням носіїв тактичної ядерної зброї є частиною російської кампанії "із залякування світу погрозами застосування ядерної зброї".
"Білорусь, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишається союзницею Москви, підігрує "ядерній пропаганді", до якої держава-агресорка вдається, щоб зірвати військову допомогу Україні від західних партнерів та схилити до переговорів на своїх умовах", - йдеться у повідомленні.
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У ЦПД наголосили, що для РФ ядерний шантаж залишається останнім аргументом, а активна експлуатація цієї теми свідчить, що у сьогоднішніх умовах росіяни не мають інших важелів, щоб змінити ситуацію на свою користь. Водночас Білорусь активізувала впродовж останнього часу свою участь в інформаційній війні проти України, щоб дестабілізувати ситуацію та впливати на європейських партнерів України через залякування.
- 7 травня міністерство оборони РФ повідомило про проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення дав російський диктатор Володимир Путін.
- Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку носіїв тактичної ядерної зброї.
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